Kiều bào hội ngộ tại Bảo tàng TP.HCM, cùng ôn lại 80 năm lịch sử hào hùng 27/08/2025 11:33

(PLO)- Tại buổi họp mặt kiều bào ở Bảo tàng TP.HCM, kiều bào đã lắng nghe những câu chuyện chưa kể, những dấu mốc hào hùng của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Ngày 27-8, tại Bảo tàng TP.HCM, UBND TP.HCM chức họp mặt kiều bào nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945-19-8-2025) và Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 – 2-9-2025).

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, đã ôn lại cột mốc 80 năm trước. Bà nhắc lại trong suốt chặng đường lịch sử của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhớ đến kiều bào ta ở nước ngoài, những người một lòng trung thành với Tổ quốc.

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi họp mặt kiều bào. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo đó, Đảng và Nhà nước luôn coi kiều bào là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nguồn lực kiều bào đã và đang được phát huy mạnh mẽ, đặc biệt là trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Bà Mai thông tin sau sáp nhập, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị, trung tâm kinh tế - công nghiệp - logistics của khu vực Đông Nam Á. Cùng với đó, TP đặt sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất, trí tuệ cho thế hệ trẻ.

“Để thực hiện những mục tiêu trên, TP.HCM cần huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực, bao gồm tri thức, tài chính và tinh thần đoàn kết từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”- bà nói.

Kiều bào tham quan Bảo tàng TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hiện có khoảng gần 3 triệu người Việt Nam có liên hệ với TP.HCM. Trong đó, có hơn 2,2 triệu người đang sinh sống ở các trung tâm kinh tế, khoa học và công nghệ hàng đầu, cộng đồng người Việt Nam.

Theo bà Mai, kiều hối về TP.HCM hàng năm luôn chiếm từ 40 - 53% tổng lượng kiều hối cả nước. Năm 2024, con số này đạt khoảng 10,3 tỉ USD. Trong quý 2-2025, lượng kiều hối đã đạt gần 2,82 tỉ USD, tăng 17% so với quý trước.

"Đây không chỉ là nguồn lực tài chính quý báu mà còn là minh chứng rõ nét về niềm tin và sự gắn bó của kiều bào với quê hương"- bà Mai nhìn nhận và cho biết trong thời gian tới, TP sẽ tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào các chương trình kinh tế, xã hội trọng điểm.

PGS.TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử TP.HCM, chia sẻ tại buổi họp mặt kiều bào. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các kiều bào chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi họp mặt, hơn 50 kiều bào đã tham quan và nghe giới thiệu về triển lãm thành tựu đất nước, tham quan triển lãm “80 năm Ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và Tự hào” và triển lãm ảnh/tác phẩm văn hóa nghệ thuật của kiều bào với chủ đề “Việt Nam trong mắt kiều bào”.

Các kiều bào cũng tham gia giao lưu trò chuyện với PGS.TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử TP.HCM, lắng nghe những câu chuyện chưa kể, những dấu mốc hào hùng của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.