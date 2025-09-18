Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị xử lý trách nhiệm chậm tiến độ nút giao An Phú 18/09/2025 18:12

(PLO)- Đối với việc thi công kéo dài tại nút giao An Phú, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản báo cáo UBND TP.HCM, đề nghị xem xét trách nhiệm chủ đầu tư và các nhà thầu, đồng thời đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Chiều 18-9, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về những bất cập tại dự án nút giao An Phú.

Dự án nút giao An Phú nhìn từ trên cao xuống.

Ông Hợp cho biết quá trình thi công dự án nút giao An Phú do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư còn tồn tại nhiều bất cập.

Mặt đường ở khu vực thi công tại đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Lương Định Của, Mai Chí Thọ bị hư hỏng, vạch sơn chỉ hướng chưa được xóa hết, gây khó khăn cho việc lưu thông.

Về vấn đề này, Sở Xây dựng đã có nhiều văn bản chấn chỉnh, phối hợp cùng Công an TP.HCM và chính quyền địa phương yêu cầu chủ đầu tư khắc phục.

Đối với hệ thống đèn tín hiệu, Sở đã tính toán và xây dựng 8 phương án điều chỉnh phù hợp từng thời điểm trong ngày. Từ ngày 1-1-2025, việc điều hành đèn do Công an TP.HCM phụ trách theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TP, chủ đầu tư dự án để điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút này cho phù hợp với từng giai đoạn thi công.

Đối với tình trạng thi công kéo dài, Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo UBND TP.HCM, đề nghị xem xét trách nhiệm chủ đầu tư và các nhà thầu, đồng thời đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Phòng Kiểm tra chuyên ngành cũng được chỉ đạo tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thi công.