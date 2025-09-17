Thông xe hầm chui nút giao An Phú vào Tết Nguyên đán 2026 17/09/2025 08:17

(PLO)- Dự kiến nhánh cầu N2 và hầm chui HC1-02 dự án nút giao An Phú sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán 2026, giảm 80% tình trạng kẹt xe ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Dự án xây dựng nút giao An Phú nằm ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, kết nối đường Mai Chí Thọ với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây là tuyến đường huyết mạch với mật độ giao thông lớn. Vì vậy, tiến độ thi công của dự án nút giao An Phú luôn nhận được sự quan tâm của người dân, đặc biệt việc sớm hoàn thành dự án sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Về tiến độ dự án, ngày 16-9, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết dự án nút giao An Phú hiện đạt hơn 70% khối lượng công trình, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ nhánh cầu N2 và hầm chui HC1-02.

Dự kiến nhánh cầu N2 và hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: ĐT

Công trình đang triển khai 3 mũi thi công chính gồm: Mũi thi công nhịp cầu T8 – T9 (huy động xe cẩu, xe cuốc và 14 công nhân); mũi thi công nhịp cầu T4 – T5 (tập kết vật tư, lắp đặt đà giáo với 14 công nhân); mũi sà lan giảm tải.

Đến nay, hầm chui HC1-02 (kết nối trực tiếp cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (hướng hầm sông Sài Gòn)) có tổng tiến độ đạt hơn 73%. Dự kiến thông xe ngày 17-2-2026.

Ông Phúc cũng xác định hiện nay có 5 hướng thường xuyên xảy ra ùn tắc, việc đưa vào khai thác nhánh cầu N2 và hầm chui HC1-02 sẽ giúp giảm 80% áp lực giao thông tại khu vực này.

Đồng thời, Ban Giao thông và các nhà thầu cũng đang đẩy mạnh thi công các nhánh cầu N3, N4 (kết nối đường Mai Chí Thọ – Đồng Văn Cống) và cầu N1.1, N1.3 (rẽ trái từ đường Mai Chí Thọ lên cao tốc TPHCM – Long Thành).

Các gói thầu này dự kiến thông xe trước ngày 30-6-2026, giúp giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc tại nút giao An Phú, tăng cường kết nối với sân bay Long Thành.