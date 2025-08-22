Quốc lộ 1 sắp có hầm chui, cầu vượt, tuyến tránh qua Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long 22/08/2025 15:52

(PLO)- Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất dự án hơn 1.600 tỉ đồng nâng cấp Quốc lộ 1, xây hầm chui, cầu vượt và tuyến tránh tại ba tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến và công trình xử lý ùn tắc trên Quốc lộ 1 qua các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long, với tổng mức vốn dự kiến 1.646 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án được xây dựng theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường ô tô cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe.

Nút giao Long Kim trên Quốc lộ 1 sẽ được đầu tư hầm chui. Ảnh: HD

Theo đề xuất, nút giao ngã tư Long Kim (Km 1932+650) dài khoảng 0,74 km, nằm tại khu vực đô thị đông đúc thuộc xã Bến Lức (Tây Ninh). Để tận dụng nguồn vật liệu đào, giảm tác động môi trường, Cục Đường bộ kiến nghị lựa chọn phương án xây dựng hầm chui thay vì cầu vượt.

Trong khi đó, nút giao Khu công nghiệp Tân Hương (Km 1956+270) dài khoảng 0,64 km, thuộc tỉnh Đồng Tháp, được đánh giá phù hợp với giải pháp cầu vượt. Lý do là chi phí đầu tư và bảo trì hợp lý, thi công nhanh, tổ chức giao thông thuận lợi, đồng thời không ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan đô thị.

Nút giao Khu công nghiệp Tân Hương trên Quốc lộ 1 thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Ảnh: HD

Riêng tuyến tránh Vĩnh Long có chiều dài 7,3 km, điểm đầu tại phường Tân Ngãi và điểm cuối tại phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. Tuyến này hiện chỉ có 2 làn xe, thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt trong nội đô. Do đó, dự án sẽ bám theo tuyến hiện hữu, mở rộng thành 4 làn xe, tận dụng nền đường cũ nhằm giảm thiểu chi phí và đồng bộ với các đoạn tuyến quốc lộ khác.

Nút giao ngã tư Long Kim có lưu lượng phương tiện qua lại rất đông vào giờ cao điểm. Ảnh: HD

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hai nút giao Long Kim và Tân Hương đều có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm gây ùn tắc nghiêm trọng. Việc đầu tư cầu vượt, hầm chui nhằm tách dòng phương tiện, giảm giao cắt, nâng cao an toàn giao thông, đồng thời khai thác hiệu quả tuyến Quốc lộ 1.

Nếu được phê duyệt, dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 – 2028, đưa vào khai thác năm 2029. Công trình khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng cụ thể hóa quy hoạch giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân và giảm thiểu tai nạn giao thông.