TP.HCM xây dựng hầm chui kết nối tuyến đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa 19/08/2025 12:26

(PLO)- Khu vực xây dựng hầm chui kết nối trực tiếp với đường Mỹ Phước-Tân Vạn, nơi đây có lượng phương tiện lưu thông lớn, rất dễ ùn tắc vào giờ cao điểm.

Ngày 19-8, UBND TP.HCM tổ chức lễ khởi công hai công trình giao thông quan trọng gồm: dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.748 và dự án xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến.

Lãnh đạo TP.HCM dự lễ khởi công hai công trình trọng điểm ở khu vực Bình Dương cũ. Ảnh: LÊ ÁNH

Đây là hai công trình giao thông trọng điểm tại khu vực Bình Dương cũ. Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.748 (đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước (giai đoạn 1) được UBND tỉnh Bình Dương cũ phê duyệt tại vào năm 2020 và điều chỉnh vào năm 2024. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 3.140 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2026, bằng nguồn vốn ngân sách TP.HCM.

Đáng chú ý là công trình xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến (phường Phú Lợi, TP.HCM).

Phối cảnh đường ĐT.748 khi hoàn thành. Ảnh: BD

Đơn vị thi công cam kết thi công đúng tiến độ đề ra. Ảnh: LÊ ÁNH

Dự án được UBND tỉnh Bình Dương cũ phê duyệt vào cuối năm 2022, với tổng mức đầu tư 1.050 tỉ đồng. Công trình có hầm bê tông cốt thép, chiều dài gần 630 m, đường dẫn dài 229,6 m, quy mô 4 làn xe. Hầm kín rộng 22,4 m, hầm hở rộng 19,5 m, được bố trí đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, camera giám sát, cây xanh. Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2023-2026, bằng vốn ngân sách TP.HCM.

Dự án hầm chui này là dự án đầu tiên của tỉnh Bình Dương cũ. Nơi xây dựng hầm chui là ngã 5 có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn. Đây là nút giao giữa quốc lộ 13, đường Huỳnh Văn Cù (nối với cầu Phú Cường qua huyện Củ Chi cũ) và nối thẳng ra đường Mỹ Phước-Tân Vạn.

Phối cảnh hầm chui khi xây dựng hoàn thành. Ảnh: BD

Đây được xem là nút giao có lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa lớn, khó bố trí đèn tín hiệu giao thông hợp lý. Vào giờ cao điểm, khi các phương tiện đổ về đây lớn rất dễ gây ùn ứ.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.748 (giai đoạn 1) và dự án xây dựng hầm chui tại ngã năm Phước Kiến là hai công trình trọng điểm, có vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông đô thị, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng, tăng cường năng lực vận tải của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: LÊ ÁNH

“Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, tiết kiệm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực logistics, tạo sức hút cho các nhà đầu tư, qua đó hình thành động lực phát triển mới cho TP.HCM và khu vực”, ông Thạnh nhấn mạnh.