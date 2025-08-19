Miền Trung: Khởi công tòa tháp 69 tầng, thông xe cao tốc Hòa Liên-Túy Loan

Sáng 19-8, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi công siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) đẳng cấp quốc tế.
Công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, Da Nang Downtown ra đời đúng thời điểm kích hoạt những dư địa phát triển mới, gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế TP và khẳng định vị thế “TP đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư nhất Việt Nam”.
“Với quy hoạch độc đáo cùng kinh nghiệm của Sun Group, chúng tôi tin tưởng Da Nang Downtown sẽ là động lực phát triển mới, góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch của Đà Nẵng. Đây cũng là chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy các ngành dịch vụ, thương mại, văn hóa – nghệ thuật cùng bứt phá”, ông Minh cho hay.
Siêu tổ hợp Da Nang Downtown quy mô 76,92 ha (phường Hòa Cường, Công viên châu Á cũ), tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỉ đồng.
Dự án gồm khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại ven sông sầm uất, công viên xanh ôm trọn mặt nước sông Hàn. Đặc biệt có tòa tháp biểu tượng 69 tầng, là tòa tháp cao nhất miền Trung và cao thứ hai tại Việt Nam (408 m).
Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung khẳng định: “Đây sẽ là điểm đến 24/7 rộn rã âm thanh, ánh sáng, góp phần đánh thức kinh tế đêm, để Đà Nẵng là “TP đáng sống - đáng thức”, với những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách”.
Tại buổi lễ, Ngân hàng BIDV đã trao thư cam kết cấp tín dụng với số tiền tối đa gần 67.700 tỉ đồng cho Tập đoàn Sun Group thực hiện dự án Da Nang Downtown.
Thông xe cao tốc Hòa Liên – Túy Loan 2.100 tỉ đồng
Sáng cùng ngày, Bộ Xây dựng phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.
Dự án có tổng chiều dài 11,5 km, điểm đầu tiếp giáp nút giao Hòa Liên (thuộc cao tốc La Sơn - Hòa Liên), điểm cuối giáp nút giao Túy Loan (thuộc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).
Ở giai đoạn phân kỳ, tuyến cao tốc này có quy mô bốn làn xe, bề rộng nền đường 22m cùng đường gom song hành hai bên với quy mô cấp IV đồng bằng. Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.100 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ đầu tư theo quy mô quy hoạch sáu làn xe, bề rộng nền đường 29 m.
TP Huế: Khởi công 4 dự án hạ tầng kỹ thuật lớn
Sáng 19-8, UBND TP Huế đã đồng loạt tổ chức Lễ khởi công các dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9. Đây là các dự án Hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư và nghĩa trang, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.
Cụ thể, dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư 06 thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương (phường Vỹ Dạ), diện tích 2,5 ha, tổng mức đầu tư gần 39 tỉ đồng. Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư số 1: Khu tái định cư Phú Đa (xã Phú Vang), diện tích 4,9 ha, tổng mức đầu tư hơn 43,9 tỉ đồng.
Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nghĩa trang nhân dân Phong Hiền (phường Phong Thái), diện tích 2,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 9 tỉ đồng. Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Lộc Tiến (giai đoạn 2, xã Chân Mây – Lăng Cô), diện tích 12,65 ha, tổng vốn đầu tư hơn 251 tỉ đồng.
Tỉnh Quảng Ngãi: Thêm cầu bắc qua sông Trà Khúc 850 tỉ đồng
Sáng 19-8, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khánh thành dự án cầu Phước Lộc bắc qua sông Trà Khúc, nối xã Nghĩa Giang và xã Sơn Tịnh.
Dự án có tổng mức đầu tư 850 tỉ đồng, khởi công cuối năm 2022, là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.
Cầu Phước Lộc có tổng chiều dài tuyến 2,55 km. Trong đó phần cầu dài 710 m, đường dẫn hơn 1,8 km. Kết cấu cầu gồm 15 nhịp, mặt cầu rộng 22,9 m, nổi bật là ba nhịp vòm ống thép nhồi bê tông sơn đỏ, tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo trên sông Trà Khúc.