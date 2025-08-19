Miền Trung: Khởi công tòa tháp 69 tầng, thông xe cao tốc Hòa Liên-Túy Loan 19/08/2025 12:06

(PLO)- Miền Trung đồng loạt khởi công các dự án. Đặc biệt tại Đà Nẵng khởi công siêu tổ hợp gần 80.000 tỉ đồng, có tòa tháp cao nhất miền Trung.

Sáng 19-8, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi công siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) đẳng cấp quốc tế.

Công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Khu vực thực hiện dự án Da Nang Downtown. Ảnh: CĐT

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, Da Nang Downtown ra đời đúng thời điểm kích hoạt những dư địa phát triển mới, gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế TP và khẳng định vị thế “TP đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư nhất Việt Nam”.

“Với quy hoạch độc đáo cùng kinh nghiệm của Sun Group, chúng tôi tin tưởng Da Nang Downtown sẽ là động lực phát triển mới, góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch của Đà Nẵng. Đây cũng là chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy các ngành dịch vụ, thương mại, văn hóa – nghệ thuật cùng bứt phá”, ông Minh cho hay.

Siêu tổ hợp Da Nang Downtown quy mô 76,92 ha (phường Hòa Cường, Công viên châu Á cũ), tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỉ đồng.

Phối cảnh dự án Da Nang Downtown với tòa tháp cao nhất miền Trung. Ảnh: CĐT

Dự án gồm khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại ven sông sầm uất, công viên xanh ôm trọn mặt nước sông Hàn. Đặc biệt có tòa tháp biểu tượng 69 tầng, là tòa tháp cao nhất miền Trung và cao thứ hai tại Việt Nam (408 m).

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung khẳng định: “Đây sẽ là điểm đến 24/7 rộn rã âm thanh, ánh sáng, góp phần đánh thức kinh tế đêm, để Đà Nẵng là “TP đáng sống - đáng thức”, với những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách”.

Tại buổi lễ, Ngân hàng BIDV đã trao thư cam kết cấp tín dụng với số tiền tối đa gần 67.700 tỉ đồng cho Tập đoàn Sun Group thực hiện dự án Da Nang Downtown.