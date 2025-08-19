Cao tốc hơn 19.600 tỉ nối TP.HCM với Tây Ninh khởi công gói thầu đầu tiên 19/08/2025 11:32

Sáng 19-8, UBND TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Ảnh: NHƯ NGỌC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông TP.HCM cho biết, ngay sau khi UBND TP.HCM và UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt các dự án thành phần, đơn vị đã phối hợp khẩn trương với các sở, ngành và chính quyền địa phương nơi tuyến đi qua để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đến sáng nay, dự án đã chính thức khởi công gói thầu đầu tiên, mở đầu cho chuỗi hạng mục quan trọng của cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Máy móc, thiết bị cơ giới được huy động tại lễ khởi công.

"Cùng với việc triển khai gói thầu này, Ban Giao thông đang phối hợp với các đơn vị tư vấn để hoàn thiện thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu xây lắp. Theo kế hoạch, các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần 2 (vốn ngân sách) sẽ khởi công vào tháng 10-2025, còn các gói thầu của dự án thành phần 1 (vốn PPP) sẽ khởi công vào tháng 3-2026"- ông Phúc thông tin.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông TP.HCM.

Theo lãnh đạo Ban Giao thông, dự án có nhiều thách thức trong quá trình triển khai, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự án vận dụng các cơ chế đặc thù mà Quốc hội, Chính phủ cho phép, đồng thời kế thừa kinh nghiệm từ dự án Vành đai 3 để bảo đảm việc bồi thường, tái định cư tốt nhất cho người dân. Cuộc sống của người dân sau tái định cư phải bằng hoặc tốt hơn trước đây. Mục tiêu là đưa toàn tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài vào khai thác ngày 31-12-2027.

Khu vực cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ đi qua.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam - Phó Bí thư Đảng uỷ UBND TP.HCM cho biết, cùng với lễ khởi công đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, hôm nay TP.HCM có 6 công trình đồng loạt khởi công, khánh thành.

Ông Trần Văn Nam phát biểu tại buỗi lễ.

Ông biểu dương các đơn vị và yêu cầu Ban Giao thông bắt tay ngay vào việc triển khai các công việc liên quan của gói thầu rà phá bom mìn, di dời hạ tầng kỹ thuật đúng theo tiến độ đề ra. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án vành đai 3 TP.HCM, vành đai 4 TP.HCM, Quốc lộ 22... góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực.

Dự án có tổng mức đầu tư 19.617 tỉ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có mục tiêu kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 22 hiện hữu; hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đồng bộ với các tuyến đường vành đai 3, 4, phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - TP.HCM - Cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang kinh tế Xuyên Á, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và Tây Ninh nói riêng, và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ nói chung.

Đồng thời, tạo động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng Đông Nam Bộ với đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ; tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch; góp phần đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Phối cảnh nút giao Vành đai 3 - Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Ảnh: BGT

Dự án có tổng chiều dài 51 km, trong đó đoạn qua địa phận TP.HCM dài 24,7 km và đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh dài 26,3 km. Điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3 (xã Phú Hòa Đông, TP.HCM) và điểm cuối kết nối vào Quốc lộ 22 (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 7 km).

Dự án dài 51km.

Dự án có tổng mức đầu tư 19.617 tỉ đồng. Quy mô giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP.HCM dài khoảng 24,7 km đi qua địa bàn 5 xã gồm: Phú Hòa Đông, Củ Chi, Tân An Hội, Nhuận Đức, Thái Mỹ (thuộc huyện Củ Chi trước đây) với diện tích ảnh hưởng khoảng 220.097 ha. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng khoảng 2.193 trường hợp.

Quy mô giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đi qua địa bàn các xã, phường gồm: phường Gia Lộc, An Tịnh, Gò Dầu, xã Phước Thạnh, xã Bến Cầu với diện tích bị ảnh hưởng khoảng 250 ha. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng khoảng 1.629 trường hợp.