Doanh nghiệp nhà nước phải khẩn trương đánh giá toàn diện tình hình sản xuất, kinh doanh 09/10/2025 10:28

(PLO)- Theo đó, việc rà soát phải phân loại rõ đất sử dụng đúng mục đích, đất sử dụng sai mục đích, đất bỏ hoang, đất cho thuê, đất khoán, cũng như các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Công điện số 191/CĐ-TTg ngày 8-10 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Theo công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo quản lý chặt chẽ tài sản, đất đai của Nhà nước.

Cụ thể, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước phải khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 25-10.

Trong đó, báo cáo cần phản ánh rõ kết quả sản xuất kinh doanh của 3 quý năm nay, ước thực hiện cả năm 2025, bao gồm các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sau thuế, sử dụng lao động, thu nhập bình quân của người lao động, tiến độ cơ cấu lại và cổ phần hóa doanh nghiệp...

Trước 25-10, doanh nghiệp nhà nước phải gửi báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nêu rõ khó khăn, vướng mắc. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đồng thời, Chính phủ cũng yêu cầu các doanh nghiệp nêu cụ thể các khó khăn, vướng mắc cùng những kiến nghị, đề xuất để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng đã được giao.

Trên cơ sở các báo cáo này, Bộ Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-10, nhằm đề xuất những giải pháp chỉ đạo cụ thể để khu vực doanh nghiệp nhà nước hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng trên 8%.

Song song với đó, công điện cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường rà soát và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai trong các công ty nông, lâm nghiệp.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố, cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước quản lý đất đai theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị và Kết luận số 103-KL/TW ngày 2-12-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả công ty nông, lâm nghiệp khẩn trương rà soát hiện trạng đất đai có nguồn gốc nông lâm trường.

Việc rà soát phải phân loại rõ đất sử dụng đúng mục đích, đất sử dụng sai mục đích, đất bỏ hoang, đất cho thuê, đất khoán, cũng như các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm. Kết quả rà soát và kiến nghị, đề xuất phải được gửi về Bộ NN&MT trước ngày 25-10.

Sau khi nhận báo cáo, Bộ NN&MT sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-10.

Đây cũng là căn cứ để Chính phủ tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp, đặc biệt là vấn đề đất đai.