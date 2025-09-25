Doanh nghiệp muốn đưa nhiều đặc sản tỉnh Quảng Trị chinh phục người tiêu dùng TP.HCM 25/09/2025 20:28

(PLO)-8 biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết tại Hội nghị kết nối giao thương, mở ra cơ hội lớn cho nhiều đặc sản, sản phẩm OCOP của Quảng Trị chinh phục thị trường TP.HCM.

Chiều 25-9 tại Showroom xuất khẩu số 92-96, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM diễn ra “Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị với các doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu TP.HCM”.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại tại TP.HCM do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức.

Hội nghị thu hút khoảng 100 đại biểu, gồm lãnh đạo các sở, ngành, VCCI, doanh nghiệp phân phối, siêu thị... các sàn thương mại điện tử lớn tại TP.HCM.

Tại hội nghị, ông Võ Thái Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, chia sẻ thời gian qua tỉnh đã tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Nhiều sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu như nước mắm chay, cà phê, gạo hữu cơ, cao dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ…

Tuy nhiên, ông Hiệp thừa nhận các doanh nghiệp của tỉnh vẫn còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Tỉ lệ sản phẩm OCOP, nông sản tham gia vào chuỗi bán lẻ hiện đại còn khiêm tốn.

Để phát huy hiệu quả kết nối, doanh nghiệp Quảng Trị tiếp tục đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để đáp ứng thị hiếu thị trường trong nước và quốc tế.

Du khách quan tâm sản phẩm đặc sản tỉnh Quảng Trị trưng bày tại sự kiện.

“Chúng tôi kỳ vọng qua Tuần hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Quảng Trị, cùng hội nghị này mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị và TP.HCM sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Qua đó đưa các sản phẩm đặc trưng của tỉnh tiếp cận sâu rộng hơn tới người tiêu dùng TP.HCM và thị trường xuất khẩu”- ông Hiệp bày tỏ.

Tại hội nghị diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tám doanh nghiệp TP.HCM và tỉnh Quảng trị

Ông Nguyễn Xuân Minh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị, cho biết Quảng Trị có nhiều làng nghề, hợp tác xã với lực lượng lao động tay nghề cao. Các sản phẩm của tỉnh luôn được đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã, nhiều mặt hàng đã xuất khẩu thành công.

Tính đến tháng 8-2025, toàn tỉnh có 372 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Về sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tỉnh có 21 sản phẩm đạt chứng nhận cấp quốc gia, 71 sản phẩm cấp khu vực và 404 sản phẩm cấp tỉnh", ông Minh thông tin.

“Thông qua Hội nghị kết nối giao thương chúng tôi mong muốn doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị có thể ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh với DN TP.HCM. Từ đó tiến tới ký kết hợp đồng tiêu thụ với các tập đoàn bán lẻ, siêu thị, sàn thương mại điện tử trên địa bàn TP.HCM và xa hơn nữa là tiến tới xuất khẩu”- ông Minh nói.