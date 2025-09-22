Quảng Trị mang 100 sản phẩm nông sản tiêu biểu quảng bá tại TP.HCM 22/09/2025 15:55

(PLO)- Tỉnh Quảng Trị mang hơn 100 sản phẩm nông sản đặc trưng đến với hệ thống phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu, người tiêu dùng tại TP.HCM.

Trong khuôn khổ Tuần hàng giới thiệu quảng bá sản phẩm nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Quảng Trị tại TP.HCM, tỉnh này đã mang hơn 100 sản phẩm đặc trưng đến với hệ thống phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu, người tiêu dùng tại TP.HCM.

Theo đó, tuần hàng quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Quảng Trị, diễn ra trong bốn ngày (từ ngày 25 đến 28-9) tại Showroom xuất khẩu, số 92-96 đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình (cũ) giới thiệu sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh nhà.

Trao đổi với PLO, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị Dương Văn Minh cho biết: Tuần hàng nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Quảng Trị đến với hệ thống phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu, người tiêu dùng tại TP.HCM - trung tâm kinh tế, thương mại lớn nhất cả nước.

Gạo quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhiều người tiêu dùng ưu chuộng.

Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối vào chuỗi cung ứng hiện đại, từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm Quảng Trị trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Dương Văn Minh đánh giá tuần hàng đồng thời là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Quảng Trị trực tiếp tiếp cận các tập đoàn bán lẻ, siêu thị, chợ đầu mối và sàn thương mại điện tử.

Các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Quảng Trị lên kệ hàng tại TP.HCM.

Từ đó, tạo điều kiện cho việc ký kết các hợp đồng thương mại; góp phần thúc đẩy liên kết vùng, đa dạng hóa kênh tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng và tính bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tỉnh nhà.

Tuần hàng thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất các sản phẩm nông sản, sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp tiêu biểu.

Tuần hàng thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất các sản phẩm nông sản, sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và hàng đặc sản của tỉnh Quảng Trị; các hiệp hội, tập đoàn bán lẻ, doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu, siêu thị, chợ đầu mối và sàn thương mại điện tử tại TP.HCM.

Theo ghi nhận của PV, sự kiện thu hút đông đảo cộng đồng người tiêu dùng đến tham quan, mua sắm các sản phẩm mang đặc trưng quê hương.