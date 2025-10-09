Ngân hàng tiếp sức ngành dệt may bứt tốc sau giai đoạn lao đao 09/10/2025 14:38

(PLO)- Sau thời gian chật vật vì suy giảm đơn hàng, các doanh nghiệp dệt may đang phục hồi mạnh mẽ nhờ sự tiếp sức kịp thời từ hệ thống ngân hàng thông qua những gói tín dụng và giải pháp tài chính linh hoạt.

Ngày 9-10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM đã phối hợp với Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) và Ngân hàng ACB tổ chức hội nghị “Ngành dệt may và chuỗi cung ứng - Giải pháp trong biến động”.

Tăng trưởng ấn tượng nhưng thách thức còn đó

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, cho biết: Tính đến cuối tháng 9-2025, tổng dư nợ tín dụng tại TP.HCM đạt 4,8 triệu tỉ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2024. Dòng vốn chủ yếu chảy vào các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ lưu trú, vận tải, kho bãi và xây dựng. Trong đó, ngành dệt may là một trong những nhóm được ưu tiên hỗ trợ.

Ở góc độ ngành, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS, thông tin: "Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 34,75 tỉ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, hàng may mặc chiếm 27,8 tỉ USD, phần còn lại là vải, xơ sợi, phụ liệu và vải địa kỹ thuật (dùng để gia cố, bảo vệ cho các công trình xây dựng) – nhóm sản phẩm đang ngày càng khẳng định vị thế tại các thị trường phát triển như Mỹ, Canada, New Zealand".

Ngành dệt may đang tạo ra thặng dư thương mại gần 17 tỉ USD, đóng góp lớn vào cán cân thương mại quốc gia Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS)

Hiện tại, Việt Nam nằm trong nhóm ba quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, với sản phẩm đã có mặt tại 138 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thị trường xuất khẩu chính vẫn là Mỹ, EU, Nhật Bản, bên cạnh một số thị trường mới nổi như Trung Đông và châu Phi.

Bên cạnh những tín hiệu phục hồi tích cực, ông Giang cũng thẳng thắn chỉ ra các thách thức mà doanh nghiệp đang đối mặt.

Thứ nhất, sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, đặc biệt là vải (kim ngạch nhập khẩu 9 tháng lên tới 11 tỉ USD, chủ yếu từ Trung Quốc), khiến chi phí sản xuất chịu tác động mạnh từ biến động tỷ giá và logistics. Thứ hai, chi phí lao động liên tục tăng, trong khi giá bán trên mỗi đơn hàng lại bị đối tác nước ngoài ép giảm, làm biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp.

Thứ ba, chi phí tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, lao động và trách nhiệm xã hội ngày càng lớn do mỗi thị trường, mỗi nhãn hàng áp dụng một bộ quy chuẩn riêng. Cuối cùng là thiếu vốn để đầu tư vào công nghệ, tự động hóa và "xanh hóa" – những yếu tố tiên quyết để đáp ứng tiêu chuẩn ESG. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay do các yêu cầu khắt khe từ ngân hàng.

Các ngân hàng đẩy mạnh gói tín dụng chuyên biệt, giúp doanh nghiệp ngành dệt may chủ động nguồn vốn và mở rộng xuất khẩu. Ảnh: T.L

Tín dụng “đo ni đóng giày” cho ngành dệt may

Sau giai đoạn khó khăn vì nhu cầu toàn cầu sụt giảm, nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã lấy lại đà tăng trưởng. Tuy nhiên, để biến tín hiệu phục hồi thành hiệu quả kinh doanh bền vững, ngành này rất cần sự đồng hành của hệ thống ngân hàng thông qua các gói tín dụng chuyên biệt, lãi suất ưu đãi và cơ chế linh hoạt.

Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng Giám đốc ACB, nhấn mạnh: Vốn là yếu tố sống còn với mọi doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là dệt may - ngành có chu kỳ sản xuất dài và phụ thuộc lớn vào đơn hàng xuất khẩu. Do đó, để hỗ trợ ngành, ngay từ đầu năm, ACB đã triển khai nhiều giải pháp.

Chẳng hạn, chúng tôi đã thiết kế gói tín dụng phục vụ vốn lưu động với tỉ lệ tín chấp lên tới 2 lần vốn chủ sở hữu, cho vay theo dòng tiền đối với các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Lãi suất cho vay với nhóm ngành dệt may cũng rất hấp dẫn, chỉ từ 3,5% – 4%/năm với khoản vay USD và từ 4,6%/năm với khoản vay VND, thuộc nhóm thấp nhất thị trường.

"Đặc biệt, để doanh nghiệp chủ động kế hoạch đầu tư, ACB cấp hạn mức vay trung và dài hạn ngay từ đầu năm, giúp doanh nghiệp linh hoạt sử dụng khi cần thay thế máy móc, đầu tư công nghệ hoặc mở rộng sản xuất" - ông Long cho biết thêm.

Tương tự, Ngân hàng An Bình (ABBank) cũng vừa giới thiệu gói giải pháp tài chính chuyên biệt cho doanh nghiệp may mặc và sản xuất sợi, với hàng loạt ưu đãi tín dụng và miễn phí thanh toán quốc tế.

Gói tín dụng này bao gồm các hình thức cấp vốn linh hoạt như chấp nhận đa dạng tài sản bảo đảm, hoặc cấp tín dụng không cần tài sản bảo đảm lên tới 80% hạn mức. Tỉ lệ ký quỹ để mở L/C chỉ từ 0%, giúp doanh nghiệp dễ dàng xoay vòng vốn, đồng thời chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu lên tới 100% giá trị khoản phải thu. Đặc biệt, doanh nghiệp có doanh thu bằng USD được hưởng lãi suất vay VND chỉ từ 2,35%/năm – một mức rất thấp trong bối cảnh hiện nay.

Lãnh đạo một số ngân hàng cho rằng, việc thiết kế các gói giải pháp “đo ni đóng giày” dành riêng cho ngành dệt may sẽ giúp giảm chi phí vốn, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng đà phục hồi đơn hàng và tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Với sự vào cuộc chủ động của hệ thống ngân hàng, nguồn vốn rẻ và linh hoạt đang trở thành “chất xúc tác” giúp ngành dệt may phục hồi mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và xanh hóa chuỗi cung ứng trong giai đoạn tới.

Bà Liên cho biết, thời gian tới, NHNN chi nhánh TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các hiệp hội để kịp thời nắm bắt vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp.