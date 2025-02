Hơn 400 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế ngành dệt may 26/02/2025 15:42

(PLO)-Triển lãm Quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ Dệt may lần thứ hai năm 2025 trưng bày hàng loạt các sản phẩm và giải pháp bao phủ toàn bộ lĩnh vực dệt may.