Vượt qua khó khăn, dệt may Việt Nam xuất siêu 19 tỉ USD 19/11/2024 15:35

(PLO)- Năm 2024, ngành dệt may ước đạt xuất siêu 19 tỉ USD, tăng 6,93% so với năm 2023.

Ngày 19-11, Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) cho biết năm 2024, mặc dù tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường nhưng ngành dệt may Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng khá.

Theo đó, VITAS nhận định kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2024 ước đạt 44 tỉ USD như dự kiến, tăng 11,26% so với năm 2023. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 25 tỉ USD, tăng 14,79%. Như vậy, ngành dệt may xuất siêu 19 tỉ USD, tăng 6,93% so với năm 2023.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS cho hay từ 2031-2035, ngành dệt may sẽ phát triển bền vững một cách hiệu quả theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Ảnh: AH

Về thị trường xuất khẩu, VITAS cho hay Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, ước đạt 16,71 tỉ USD, tăng hơn 12% so với năm 2023 và chiếm tỉ trọng gần 38% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Nhật Bản đứng thứ hai với kim ngạch ước đạt 4,57 tỉ USD, tăng 6,18%, chiếm tỉ trọng 10,39%. Sau đó là EU ước đạt 4,3 tỉ USD; Hàn Quốc ước đạt 3,93 tỉ USD; Trung Quốc 3,65 tỉ USD.

Với những kết quả tích cực của năm 2024, năm 2025, ngành dệt may đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 47 - 48 tỉ USD.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS cho biết, thực hiện chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày, từ nay đến năm 2030, ngành sẽ chuyển dần từ phát triển nhanh sang phát triển bền vững.

Từ 2031-2035, ngành dệt may sẽ phát triển bền vững một cách hiệu quả theo mô hình kinh tế tuần hoàn; hoàn thiện chuỗi giá trị trong nước và tham gia ở vị trí có giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.