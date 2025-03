Giá vàng tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2025 06/03/2025 10:29

Ngày 6-3, Cục Thống kê (trước đây là Tổng cục Thống kê) đã công bố tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 28-2, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.898,22 USD/ounce, tăng 6,92% so với tháng 1.

Trong tháng 2, các tuyên bố về chính sách thuế của Mỹ dẫn đến lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng như một tài sản an toàn. Cùng với đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa dự trữ và bảo vệ tài sản trước biến động tiền tệ.

Trong nước, giá vàng biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tháng 2, do nhu cầu mua sắm vàng lấy may trong ngày Thần Tài tăng làm chỉ số giá vàng tăng 4,72% so với tháng trước; tăng 32,57% so với cùng kỳ năm trước; tăng 5,8% so với tháng 12-2024.

Xét riêng 10 địa phương là Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Vĩnh Long, Cần Thơ thì chỉ số giá vàng tăng mạnh ở Hà Nội và TP.HCM tăng lần lượt là 6,51% và 5,9% so với tháng trước.

Bình quân 2 tháng đầu năm, chỉ số giá vàng tăng 30,84%.

Người dân mua sắm vàng lấy may trong ngày Thần Tài tăng làm chỉ số giá vàng. Ảnh: MINH TRÚC

Ở chiều ngược lại, trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 2 giảm 0,06% so với tháng trước; tăng 3,52% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,15% so với tháng 12-2024.

Giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 25.548 VND/USD. Bình quân 2 tháng đầu năm 2025, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 3,75%.

Tính đến ngày 28-2, chỉ số giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 107,31 điểm, giảm 1,16% so với tháng trước do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm và ảnh hưởng từ các chính thuế quan và căng thẳng thương mại từ Mỹ.