Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2025 sẽ thảo luận về thể chế AI

(PLO)- Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2025 sẽ có 14 phiên hội thảo, diễn đàn, trong đó sẽ tập trung thảo luận về các chủ đề: AI diện hẹp; thể chế AI.

Ngày 26-9, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 9 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương.

Thông tin tại buổi họp báo, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, từ ngày 27 đến 29-10 tại tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra sự kiện Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2025.

Đây là sáng kiến của Việt Nam, do Bộ Thông tin và Truyền thông, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ khởi xướng từ năm 2022.

Tuần lễ số quốc tế được tổ chức với mục đích chia sẻ chính sách, kinh nghiệm về chuyển đổi số và các chủ đề liên quan, qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và tăng cường sự hiện diện của Việt Nam trên trường quốc tế, mở ra thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chủ trì cuộc họp báo thường kỳ Bộ TT&TT.

Sự kiện tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý về chuyển đổi số của các quốc gia trong khu vực, các doanh nghiệp quốc tế và trong nước, các hiệp hội chuyên ngành.

Hội nghị được thiết kế theo cấu trúc 1 + 6, bao gồm 1 phiên bàn tròn cấp bộ trưởng, 6 chuyên đề trọng tâm, trình diễn công nghệ, chương trình gặp gỡ song phương, hoạt động văn hóa - đối ngoại.

Chương trình hội nghị có 14 phiên hội thảo, diễn đàn… Các phiên họp diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về các chủ đề: Đối tác toàn cầu vì tương lai số bền vững; AI diện hẹp; trợ lý ảo; thể chế AI.

Đến thời điểm này có hơn 30 quốc gia, với 500-1.000 đại biểu tham dự. Trong đó, cấp bộ trưởng các nước ASEAN, châu Phi, các nước đối tác (Australia, Hàn Quốc, Hoa Kỳ...); lãnh đạo cấp cao của một số tổ chức quốc tế trong khu vực, thế giới, trong đó có Liên minh Viễn thông thế giới, đại diện Liên hợp quốc, ASEAN, Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Thế giới (World Bank)…

Ngoài ra còn có lãnh đạo các tập đoàn công nghệ và hiệp hội công nghệ toàn cầu, như GSMA, Qualcomm, Ericsson, Nokia, Huawei, O-RAN Alliance, Starlink, SK,... và các tập đoàn trong nước.

Sự kiện Tuần lễ số quốc tế Việt Nam được tổ chức lần đầu năm 2022 tại Hà Nội.