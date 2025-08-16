Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về 'bộ gen' của Bộ KH&CN hợp nhất 16/08/2025 17:30

(PLO)- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói: Một tổ chức muốn phát triển bền vững thì phải có bộ gen di truyền của mình.

Ngày 16-8, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo.

240 đại biểu, đại diện cho gần 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ I.

Muốn phát triển bền vững thì phải có bộ gen di truyền của mình

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết nhiệm kỳ 2025-2030 là nhiệm kỳ đầu tiên của Bộ KH&CN hợp nhất. Việc hợp nhất hai bộ Bộ KH&CN và Bộ TT&TT là để tạo ra sức mạnh cộng hưởng.

Theo Bộ trưởng, Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo thành một hệ sinh thái cộng hưởng, thúc đẩy nhau cùng phát triển và đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển quốc gia.

Khoa học công nghệ cung cấp nền tảng tri thức và công cụ kỹ thuật; đổi mới sáng tạo chuyển hoá tri thức đó thành sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; chuyển đổi số mở ra không gian triển khai và mở rộng quy mô ứng dụng với tốc độ cao và chi phí thấp.

“Tinh thần đổi mới là gắn kết chặt chẽ giữa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hình thành hệ sinh thái công nghệ - đổi mới - và dữ liệu, chuyển từ quản lý quá trình sang quản lý mục tiêu và kết quả, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, viện trường là nguồn tri thức và nhà nước là kiến tạo và hỗ trợ, kết nối toàn dân, toàn xã hội tham gia vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đặt ra mục tiêu cao, đề ra giải pháp lớn, cơ chế chính sách có tính đột phá, bố trí cán bộ có năng lực phù hợp vào các vị trí để triển khai, kế thừa quá khứ, mở ra tương lai mới, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Đó là những trọng tâm của Đại hội’- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, một tổ chức muốn phát triển bền vững thì phải có bộ gen di truyền của mình.

“Giá trị cốt lõi chính là bộ gen. Tiên phong - Sáng tạo - Đột phá - Tận tuỵ - Trung dũng - Nghĩa tình là bộ gen được hình thành từ hai lĩnh vực khoa học công nghệ và bưu chính viễn thông qua suốt chặng đường 80 năm qua.

Chúng ta sẽ không ngừng gìn giữ, vun đắp và lan toả bộ gen đặc trưng của Bộ KH&CN hợp nhất, đó là tinh thần tiên phong, khát vọng sáng tạo, ý chí đột phá, phụng sự tận tuỵ, bản lĩnh trung dũng và nghĩa tình sâu sắc, để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực chính của phát triển đất nước”- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Báo cáo của Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long khẳng định với phương châm: Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo - Phát triển, Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2025-2030 phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Đảng bộ Chính phủ và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Đảng ủy hai Bộ (trước khi hợp nhất) đã ban hành và quyết liệt triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020–2025.

Trong nhiệm kỳ, đã ban hành 45 nghị quyết, kết luận tập trung vào chiến lược, thể chế, hợp tác quốc tế, tài chính – đầu tư công, thanh tra và phòng chống tiêu cực.

Công tác quán triệt được triển khai sâu rộng tới các đơn vị trong Bộ, các Sở, cộng đồng doanh nghiệp, gắn với hội nghị, hội thảo chuyên ngành.

Song song với đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện quyết liệt, giảm 25 trên tổng số 65 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, giảm 38,5%, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng điểm lại những thành tựu của toàn ngành, trong đó khoa học kỹ thuật và công nghệ ứng dụng đã làm chủ nhiều công nghệ then chốt, đưa vào sản xuất, giúp nâng cao năng lực doanh nghiệp, tăng tỷ lệ nội địa hóa và giảm giá thành sản phẩm.

Trong nông nghiệp, nhiều giống cây trồng mới, năng suất cao, kháng bệnh tốt đã ra đời, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội.

Lĩnh vực y – dược khẳng định năng lực làm chủ công nghệ sản xuất vaccine, ghép hầu hết các tạng phức tạp. Trong quốc phòng – an ninh, khoa học công nghệ góp phần hiện đại hóa trang thiết bị, phát triển hệ thống kỹ thuật nghiệp vụ, đặc biệt trong phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Thông tin và Truyền thông đã tạo nên những dấu ấn bứt phá, khẳng định vai trò hạ tầng chiến lược cho phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.