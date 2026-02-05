Cửa khẩu A Pa Chải, cơ hội mới cho nông sản Việt vào thị trường Trung Quốc giáp Tết 05/02/2026 14:00

​(PLO)- Tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) chính thức thông quan cửa khẩu A Pa Chải – Long Phú, mở ra hành lang mới cho nông sản Việt.

Ngày 5-2, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trên địa bàn, thông tin về việc tổ chức mua bán, trao đổi hàng hóa qua Cửa khẩu A Pa Chải, tỉnh Điện Biên.

Đồn Biên phòng A Pa Chải.

Theo đó, Sở Công Thương Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận công văn từ Sở Công Thương tỉnh Điện Biên, đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tuyên truyền và kết nối doanh nghiệp liên quan đến hoạt động thương mại qua cửa khẩu mới này.

​Cửa khẩu A Pa Chải (xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên, Việt Nam) và Long Phú (huyện Giang Thành, TP Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã được hai bên thống nhất cho phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới. Sự kiện này đánh dấu một điểm mở quan trọng trên trục giao thương Việt Nam – Trung Quốc khu vực Tây Bắc.

​Theo thông báo, hoạt động thông quan được thực hiện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 (giờ Việt Nam), tương ứng 8 giờ 30 – 17 giờ 30 (giờ Bắc Kinh) vào thứ Tư hằng tuần, bắt đầu từ ngày 4-2-2026. Trên cơ sở nhu cầu thực tế của thương nhân hai bên, thời gian thông quan sẽ tiếp tục được điều chỉnh linh hoạt.

​Việc mở A Pa Chải – Long Phú mang ý nghĩa không chỉ là thêm một lối thông quan mà là giải tỏa áp lực cho các cửa khẩu truyền thống, đồng thời mở ra hành lang mới cho nông sản và nguyên liệu thô của Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường Vân Nam. Đây là khu vực có nhu cầu tiêu thụ ổn định, quy mô lớn và ngày càng chuộng nguồn hàng từ Việt Nam.

Cột mốc chủ quyền A Pa Chải.

​Danh mục hàng hóa được phép mua bán, trao đổi qua cửa khẩu này gồm nông sản như cà phê, mía… và các mặt hàng khác theo quy định của Bộ Công Thương, phù hợp với danh mục hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới và giao thương cư dân biên giới.

​Đáng chú ý, phía doanh nghiệp Trung Quốc hiện có nhu cầu nhập khẩu rất rõ ràng qua A Pa Chải – Long Phú, tập trung vào các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như: Mía nguyên liệu, bột cà phê, cà phê hạt, cao su, sầu riêng, cam quýt, nhãn, vải, sắn lát khô cùng các mặt hàng khí đốt không khói, đồ gia dụng tiêu dùng hằng ngày.

​Từ thực tế thị trường, đây được xem là “đơn hàng mở” cho doanh nghiệp Việt, đặc biệt là các địa phương có lợi thế về nông sản xuất khẩu như Lâm Đồng. Vấn đề còn lại là doanh nghiệp cần chuẩn hóa chất lượng, bao bì, truy xuất nguồn gốc và nắm chắc quy định để tận dụng hiệu quả cửa khẩu mới này, tránh đi theo lối mòn tiểu ngạch thiếu bền vững.

​Trong bối cảnh các cửa khẩu tại Lạng Sơn hay Lào Cai thường xuyên đối mặt với tình trạng ùn tắc cục bộ, việc A Pa Chải chính thức thông quan đang mở ra một cơ hội vàng cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam.

​Các thương nhân có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu A Pa Chải – Long Phú có thể liên hệ để được hỗ trợ thông tin qua Sở Công Thương tỉnh Điện Biên.