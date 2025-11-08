Doanh thu tối thiểu 1 tỉ USD, 5.000 nhân sự: Tiêu chí để doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam vươn tầm 08/11/2025 18:05

(PLO)-Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam vươn tầm gồm doanh thu tối thiểu 1 tỉ USD, doanh thu từ thị trường quốc tế đạt tối thiểu 10% tổng doanh thu trong năm gần nhất.

Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) đang lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí để xác định doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến.

Theo Tờ trình gửi Chính phủ, Bộ KH&CN cho biết, Quyết định này nhằm thực hiện mục tiêu tại Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Mục tiêu là hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực tài chính vững mạnh, trình độ công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, ngang tầm doanh nghiệp công nghệ của các nước tiên tiến.

Bộ tiêu chí này cũng là cơ sở để Nhà nước ưu tiên hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn. Từ đó, giúp họ phát triển thành doanh nghiệp lớn, đủ năng lực để giải quyết các bài toán lớn của quốc gia.

Các doanh nghiệp này sẽ tiên phong, dẫn dắt các doanh nghiệp khác cùng phát triển, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Theo Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, mục tiêu đến năm 2030 là Việt Nam có tối thiểu 5 doanh nghiệp ngang tầm các nước tiên tiến.

Tuy nhiên, hiện nay, Việt Nam chưa có nhiều doanh nghiệp đạt tầm thế giới. Thời điểm này đặc biệt quan trọng khi chỉ còn 5 năm để đạt được mục tiêu trên.

Mặt khác, trên thế giới, hiện chưa có thuật ngữ chính thức “doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến”. Cũng chưa có bộ tiêu chí thống nhất toàn cầu để xác định doanh nghiệp loại này.

Vì vậy, Bộ KH&CN đã nghiên cứu kinh nghiệm của 10 quốc gia tiên tiến. Đồng thời, Bộ đã khảo sát các doanh nghiệp công nghệ số lớn (Viettel, VNPT, MobiFone, FPT) và tham khảo ý kiến chuyên gia để đề xuất các tiêu chí

Một trong 5 tiêu chí doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phải có doanh thu tối thiểu 1 tỉ USD. Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo đề xuất Bộ tiêu chí gồm các tiêu chí cụ thể sau:

Tiêu chí là doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam:

Được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.

Có ngành, nghề kinh doanh chính trong lĩnh vực công nghệ số.

Trường hợp là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phía Việt Nam phải sở hữu tối thiểu 51% tổng vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tiêu chí về doanh thu:

Tổng doanh thu trong năm gần nhất đạt tối thiểu 1 tỉ USD.

Tiêu chí về số lượng lao động:

Số lượng lao động tính đến ngày 31-12 của năm gần nhất đạt tối thiểu 5.000 người.

Tiêu chí về năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D):

Có tối thiểu một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc doanh nghiệp, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tỉ lệ chi cho R&D trên tổng doanh thu trong năm gần nhất đạt tối thiểu 6%.

Có tối thiểu một bằng sáng chế được cấp bởi một trong năm cơ quan sở hữu trí tuệ uy tín trên thế giới (USPTO, EPO, JPO, KIPO, CNIPA).

Tiêu chí về quy mô hoạt động quốc tế:

Có chi nhánh hoặc công ty con tại nước ngoài tính đến 31-12 của năm gần nhất (khuyến khích tại các nước G7, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore).

Doanh thu từ thị trường quốc tế đạt tối thiểu 10% tổng doanh thu trong năm gần nhất.