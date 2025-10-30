Người tiêu dùng yêu công nghệ bùng nổ với 'bữa tiệc công nghệ' khổng lồ 30/10/2025 15:37

(PLO)- Với bệ đỡ là cứ điểm sản xuất hàng điện tử lớn của khu vực, tại Hà Nội đang diễn ra một 'bữa tiệc công nghệ', hứa hẹn mang tới nhiều trải nghiệm và sản phẩm cho người tiêu dùng yêu công nghệ.

Ngày 30-10, Triển lãm quốc tế điện tử & thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE) khai mạc tại Hà Nội.

Đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu ASEAN về AI

Phát biểu khai mạc, ông Tô Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường ngoài nước (Bộ Công Thương) nhấn mạnh Chính phủ đã xác định điện tử là một trong những ngành công nghiệp chiến lược, là trụ cột quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Những năm qua, Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất lớn của khu vực châu Á, thu hút nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới và hàng nghìn doanh nghiệp vệ tinh trong chuỗi cung ứng.

Ông Tô Ngọc Sơn phát biểu khai mạc. Ảnh: M.T

Cùng với đó, Việt Nam đã xây dựng Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030, tập trung vào việc xây dựng một nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ hệ sinh thái AI.

Chiến lược quốc gia về AI cũng đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN và Top 50 thế giới về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI vào năm 2030.

"Triển lãm năm nay vừa là nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ, giải pháp tiên tiến; vừa là diễn đàn để kết nối đầu tư, hợp tác sản xuất và phát triển chuỗi giá trị toàn cầu giữa các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế", ông Tô Ngọc Sơn tin tưởng.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Triển lãm. Ảnh: M.T

Tại sự kiện, ông Sơn cũng chia sẻ một số định hướng trọng tâm mà Bộ Công Thương mong muốn triển khai trong thời gian tới.

Thứ nhất, khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, thiết bị và phần mềm thông minh, giúp Việt Nam nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng trong sản phẩm điện tử.

Thứ hai, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp điện tử và thiết bị thông minh theo hướng xanh, thông minh và bền vững, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng mô hình sản xuất tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, phù hợp với cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.

Và thứ ba là tăng cường xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư.

Bữa tiệc công nghệ thu hút 15.000 khách tham quan

Với diện tích trưng bày lên tới 6.000 mét vuông, triển lãm IEAE năm nay thu hút hơn 260 đơn vị tham gia triển lãm với quy mô hơn 350 gian hàng, dự kiến thu hút hơn 15.000 lượt khách tham quan.

Khách tham quan trải nghiệm điện tử tiêu dùng, phụ kiện game, máy tính... Ảnh: MINH TRÚC

Triển lãm IEAE năm nay được đánh giá sẽ là một “bữa tiệc công nghệ” chưa từng có cho khách tham quan trải nghiệm, mang đến cái nhìn toàn diện về những sản phẩm với công nghệ hiện đại nhất.

Với các khu trưng bày nổi bật như: Điện tử tiêu dùng; các sản phẩm về thiết bị nghe nhìn (loa thông minh, tai nghe và thiết bị livestream); thiết bị đeo thông minh dẫn đầu xu hướng công nghệ (đồng hồ thông minh, kính thông minh).

Gian hàng về thiết bị điện tử gia dụng thu hút nhiều khách tham quan. Ảnh: MINH TRÚC

Ngoài ra còn có các sản phẩm về phụ kiện điện thoại và máy tính bảng, phụ kiện game và máy tính, thiết bị điện tử di động ô tô...

Ở khu thiết bị gia dụng, nhiều sản phẩm tiêu biểu đã trở thành điểm nhấn bao gồm: lò nướng thông minh, nồi cơm điện thông minh; máy lọc không khí và robot hút bụi...

Người tiêu dùng Việt thích thú với các sản phẩm gia dụng có công nghệ mới. Ảnh: MINH TRÚC

Đối với khu vực linh phụ kiện điện tử, triển lãm giới thiệu đa dạng các sản phẩm nền tảng phục vụ sản xuất thiết bị điện tử, bao gồm: linh kiện điện tử, bảng mạch, cảm biến…