Người tiêu dùng yêu công nghệ bùng nổ với 'bữa tiệc công nghệ' khổng lồ

Ngày 30-10, Triển lãm quốc tế điện tử & thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE) khai mạc tại Hà Nội.
Đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu ASEAN về AI
Phát biểu khai mạc, ông Tô Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường ngoài nước (Bộ Công Thương) nhấn mạnh Chính phủ đã xác định điện tử là một trong những ngành công nghiệp chiến lược, là trụ cột quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Những năm qua, Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất lớn của khu vực châu Á, thu hút nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới và hàng nghìn doanh nghiệp vệ tinh trong chuỗi cung ứng.
Cùng với đó, Việt Nam đã xây dựng Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030, tập trung vào việc xây dựng một nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ hệ sinh thái AI.
Chiến lược quốc gia về AI cũng đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN và Top 50 thế giới về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI vào năm 2030.
"Triển lãm năm nay vừa là nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ, giải pháp tiên tiến; vừa là diễn đàn để kết nối đầu tư, hợp tác sản xuất và phát triển chuỗi giá trị toàn cầu giữa các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế", ông Tô Ngọc Sơn tin tưởng.
Tại sự kiện, ông Sơn cũng chia sẻ một số định hướng trọng tâm mà Bộ Công Thương mong muốn triển khai trong thời gian tới.
Thứ nhất, khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, thiết bị và phần mềm thông minh, giúp Việt Nam nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng trong sản phẩm điện tử.
Thứ hai, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp điện tử và thiết bị thông minh theo hướng xanh, thông minh và bền vững, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng mô hình sản xuất tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, phù hợp với cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.
Và thứ ba là tăng cường xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư.
Bữa tiệc công nghệ thu hút 15.000 khách tham quan
Với diện tích trưng bày lên tới 6.000 mét vuông, triển lãm IEAE năm nay thu hút hơn 260 đơn vị tham gia triển lãm với quy mô hơn 350 gian hàng, dự kiến thu hút hơn 15.000 lượt khách tham quan.
Triển lãm IEAE năm nay được đánh giá sẽ là một “bữa tiệc công nghệ” chưa từng có cho khách tham quan trải nghiệm, mang đến cái nhìn toàn diện về những sản phẩm với công nghệ hiện đại nhất.
Với các khu trưng bày nổi bật như: Điện tử tiêu dùng; các sản phẩm về thiết bị nghe nhìn (loa thông minh, tai nghe và thiết bị livestream); thiết bị đeo thông minh dẫn đầu xu hướng công nghệ (đồng hồ thông minh, kính thông minh).
Ngoài ra còn có các sản phẩm về phụ kiện điện thoại và máy tính bảng, phụ kiện game và máy tính, thiết bị điện tử di động ô tô...
Ở khu thiết bị gia dụng, nhiều sản phẩm tiêu biểu đã trở thành điểm nhấn bao gồm: lò nướng thông minh, nồi cơm điện thông minh; máy lọc không khí và robot hút bụi...
Đối với khu vực linh phụ kiện điện tử, triển lãm giới thiệu đa dạng các sản phẩm nền tảng phục vụ sản xuất thiết bị điện tử, bao gồm: linh kiện điện tử, bảng mạch, cảm biến…
Triển lãm IEAE diễn ra trong 3 ngày từ 30-10 đến 1-11, trong khuôn khổ triển lãm sẽ có chuỗi hội thảo và hoạt động chuyên ngành.
Các phiên thảo luận tập trung vào xu hướng toàn cầu, đổi mới công nghệ, chiến lược quản trị và hợp tác chuỗi giá trị, nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và nắm bắt cơ hội trong bối cảnh chuyển dịch sản xuất toàn cầu.
Cùng với đó là chương trình kết nối giao thương (B2B Matching) được thiết kế dành riêng cho các nhà mua.