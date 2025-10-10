Sắp có ứng dụng tính thuế tự động từ dữ liệu hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh

Ngày 10-10, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 3389/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán.
Xóa bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh tự kê khai, nộp thuế từ 2026
Theo đó, mục tiêu của đề án là đảm bảo hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1-1-2026.
Cùng với đó, đơn giản hóa, cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính và ít nhất 30% chi phí tuân thủ; đảm bảo 100% hộ kinh doanh nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế sau khi chuyển đổi sang phương thức kê khai.
Đồng thời, đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 70 phải thực hiện đăng ký và sử dụng; đảm bảo 100% hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử.
Về nhiệm vụ giải pháp, Đề án đặt ra yêu cầu sửa đổi Luật Quản lý thuế, các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn để bãi bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh.
Kế đó, sửa đổi chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành theo hướng điều chỉnh ngưỡng doanh thu không chịu thuế phù hợp; sửa đổi phương pháp tính thuế TNCN đối với hộ kinh doanh có “quy mô lớn” tương đương với quy mô doanh nghiệp nhỏ, vừa.
Mặt khác, xem xét áp dụng thuế TNCN trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) cho những hộ kinh doanh có đầy đủ sổ sách; bổ sung quy định miễn, giảm thuế TNCN để khuyến khích đổi mới sáng tạo.
Xây dựng ứng dụng tính thuế tự động
Đề án cũng đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý thuế mới với hộ kinh doanh sau khi bỏ thuế khoán theo hướng phân nhóm theo quy mô doanh thu.
Hoàn thiện phương pháp quản lý thuế hiện đại, người nộp thuế tự khai, tự nộp; nghiên cứu giải pháp quản lý thuế riêng cho nhóm hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử cũng là những nhiệm vụ được đặt ra.
Đồng thời, xây dựng ứng dụng tính thuế tự động từ dữ liệu hóa đơn điện tử; xây dựng và cung cấp miễn phí hoặc với chi phí thấp các phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ.
Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an để thống nhất sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế; đề xuất UBND tỉnh,thành phố có chương trình hỗ trợ tín dụng, mặt bằng cho hộ kinh doanh mới thành lập doanh nghiệp.
Đề án cũng nêu rõ Bộ Tài chính giao Cục Thuế chủ trì, tổ chức thực hiện Đề án này; báo cáo Bộ kết quả thực hiện chậm nhất vào 31-12 hàng năm.
Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), nhấn mạnh chủ trương xóa bỏ thuế khoán, chuyển sang hình thức kê khai không nhằm để tăng thu ngân sách.
Quan trọng hơn là tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của chính các hộ kinh doanh, bảo đảm sự công bằng và minh bạch cho hoạt động kinh tế.
Theo ông Mai Sơn, thực tế, nhiều hộ kinh doanh đã nhận thấy lợi ích của việc chuyển đổi và chủ động thực hiện chuyển đổi.
Cụ thể, trong 9 tháng qua, đã có hơn 18.500 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển sang phương pháp kê khai, gần 2.530 hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp. Đặc biệt 98% số hộ kinh doanh kê khai đã khai, nộp thuế điện tử; trên 133.000 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
"Những con số này cho thấy đa số hộ kinh doanh đã tin tưởng vào phương thức mới, sẵn sàng minh bạch hóa hoạt động để phát triển lâu dài"- ông Mai Sơn nói.
Phó Cục trưởng Cục Thuế cũng cho hay việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai sẽ không quá phức tạp. Bà con chỉ cần đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời làm quen với các ứng dụng hỗ trợ khai, nộp thuế điện tử như eTax Mobile.
Hiện cơ quan thuế đã cung cấp miễn phí các dịch vụ thuế điện tử giúp hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, máy tính.