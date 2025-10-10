Sắp có ứng dụng tính thuế tự động từ dữ liệu hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh 10/10/2025 14:10

(PLO)- Khoảng 3 tháng nữa, hộ kinh doanh sẽ không nộp thuế khoán mà chuyển sang phương thức kê khai.

Ngày 10-10, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 3389/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán.

Xóa bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh tự kê khai, nộp thuế từ 2026

Theo đó, mục tiêu của đề án là đảm bảo hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1-1-2026.

Cùng với đó, đơn giản hóa, cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính và ít nhất 30% chi phí tuân thủ; đảm bảo 100% hộ kinh doanh nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế sau khi chuyển đổi sang phương thức kê khai.

Đồng thời, đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 70 phải thực hiện đăng ký và sử dụng; đảm bảo 100% hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử.

Về nhiệm vụ giải pháp, Đề án đặt ra yêu cầu sửa đổi Luật Quản lý thuế, các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn để bãi bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh.

Kế đó, sửa đổi chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành theo hướng điều chỉnh ngưỡng doanh thu không chịu thuế phù hợp; sửa đổi phương pháp tính thuế TNCN đối với hộ kinh doanh có “quy mô lớn” tương đương với quy mô doanh nghiệp nhỏ, vừa.

Mặt khác, xem xét áp dụng thuế TNCN trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) cho những hộ kinh doanh có đầy đủ sổ sách; bổ sung quy định miễn, giảm thuế TNCN để khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Đề án chuyển đổi mô hình quản lý thuế cho hộ kinh doanh đã đặt ra yêu cầu xây dựng ứng dụng tính thuế tự động từ dữ liệu hóa đơn điện tử. Ảnh: MINH TRÚC

Xây dựng ứng dụng tính thuế tự động

Đề án cũng đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý thuế mới với hộ kinh doanh sau khi bỏ thuế khoán theo hướng phân nhóm theo quy mô doanh thu.

Hoàn thiện phương pháp quản lý thuế hiện đại, người nộp thuế tự khai, tự nộp; nghiên cứu giải pháp quản lý thuế riêng cho nhóm hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử cũng là những nhiệm vụ được đặt ra.

Đồng thời, xây dựng ứng dụng tính thuế tự động từ dữ liệu hóa đơn điện tử; xây dựng và cung cấp miễn phí hoặc với chi phí thấp các phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an để thống nhất sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế; đề xuất UBND tỉnh,thành phố có chương trình hỗ trợ tín dụng, mặt bằng cho hộ kinh doanh mới thành lập doanh nghiệp.

Đề án cũng nêu rõ Bộ Tài chính giao Cục Thuế chủ trì, tổ chức thực hiện Đề án này; báo cáo Bộ kết quả thực hiện chậm nhất vào 31-12 hàng năm.