Bộ Tài chính bỏ đề xuất nộp thuế ngay khi nhận cổ tức bằng chứng khoán 08/10/2025 15:05

(PLO)- Bộ Tài chính cho biết đã bỏ đề xuất thu thuế ngay khi nhận cổ tức bằng chứng khoán mà bộ này đã đề xuất hồi tháng 6.

Bộ Tài chính vừa công bố bảng tổng hợp ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 126 quy định một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tại bảng tổng hợp, nhiều bộ ngành, cơ quan đề nghị Bộ Tài chính xem lại đề xuất nộp thuế ngay khi nhận cổ tức bằng chứng khoán.

Lý do là khi cổ đông nhận cổ tức hoặc nhận thưởng bằng cổ phiếu, họ cần có tiền mặt để nộp thuế ngay tại thời điểm doanh nghiệp trả cổ tức hoặc trả thưởng. Trong khi đó, số cổ phần chứng khoán đó lại không được giao dịch ngay, cổ đông chưa có dòng tiền mặt phát sinh.

Nhiều cơ quan, tổ chức, hiệp hội như Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI)... cũng đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành. Nếu bắt buộc nộp thuế ngay khi chia cổ phiếu sẽ làm giảm động lực đầu tư, đồng thời gây áp lực lớn lên dòng tiền và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất thu thuế ngay khi nhận cổ tức bằng chứng khoán mà Bộ này đã đề xuất hồi tháng 6. Ảnh: MINH TRÚC

Liên quan đến nội dung này, Bộ Tài chính cho biết về nguyên tắc, khi doanh nghiệp có lợi nhuận thì mới tiến hành chia cổ tức cho nhà đầu tư.

Theo đó, việc chia cổ tức bằng chứng khoán cho nhà đầu tư và thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ngay tại thời điểm chia là phù hợp với quy định của pháp luật thuế TNCN hiện hành.

Tuy nhiên Bộ Tài chính thừa nhận, trong bối cảnh đất nước đang tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68. Đồng thời chuẩn bị cho lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán trong thời gian tới, việc quy định khấu trừ và kê khai nộp thuế ngay tại thời điểm trả cổ tức hoặc thưởng bằng chứng khoán sẽ gây khó khăn cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Với nhà đầu tư, họ chỉ nhận được "giấy tờ có giá" chứ chưa có dòng tiền, nên không thể nộp thuế ngay. Với doanh nghiệp, nếu phải khấu trừ và nộp thay, họ buộc phải bỏ ra một khoản tài chính lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và hoạt động kinh doanh.

Do vậy, Bộ Tài chính giữ nguyên phương án nộp thuế cổ tức, thưởng bằng chứng khoán vào thời điểm chuyển nhượng, thay vì trả ngay lúc nhận như đề xuất cách đây vài tháng.

Cơ quan này sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện chính sách, bảo đảm thống nhất giữa Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế.

Dự kiến, Luật Thuế thu nhập cá nhân mới và Luật Quản lý thuế sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 10 tới đây.