Đề xuất đánh thuế chuyển nhượng với vàng miếng

(PLO)- Bộ Tài chính cho biết, trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân trình Quốc hội, cơ quan soạn thảo đề xuất đánh thuế chuyển nhượng với vàng miếng.

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân đã được Chính phủ gửi các cơ quan của Quốc hội, trong đó đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá chuyển nhượng với giao dịch vàng miếng.

Thông tin này được Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) Lưu Đức Huy cho biết tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Tài chính, tổ chức chiều 3-10.

Ông Lưu Đức Huy cho biết thêm, dự thảo đề xuất Quốc hội giao Chính phủ quy định thời điểm áp dụng sắc thuế này.

Bộ Tài chính cho biết trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân trình Quốc hội, cơ quan soạn thảo đã đề xuất đánh thuế chuyển nhượng với vàng miếng. Ảnh: MINH TRÚC

Liên quan đến thu ngân sách, theo số liệu được đưa ra tại buổi họp báo, thu ngân sách 9 tháng đạt 1,9 triệu tỉ đồng, đạt 96,7% dự toán năm.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, kết quả thu ngân sách khả quan nhờ nỗ lực của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vượt qua khó khăn. Cùng với đó, Bộ Tài chính chỉ đạo quyết liệt thực hiện các gói hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Ngành thuế cũng nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nuôi dưỡng nguồn thu. Nguồn thu từ thương mại điện tử, xuyên biên giới, từ quản lý hộ kinh doanh trước đây gặp nhiều khó khăn nhưng thời gian qua đã tăng tốt.

Nguồn thu đất đai nhiều năm không hoàn thành là do giải phóng mặt bằng, chính sách... nhưng được tháo gỡ đã tạo dư địa thu. Việc phát triển dự án giúp thúc đẩy hoạt động phụ trợ như nhân công, vật liệu xây dựng, từ đó giúp sản xuất, kinh doanh phát triển.