Vì sao ACB công bố điều khoản giao dịch vàng miếng từ 10-10-2025? 02/10/2025 21:04

(PLO)- Mới đây, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) công bố “Điều khoản giao dịch mua, bán vàng miếng” trên website chính thức, áp dụng từ ngày 10-10-2025.

Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường vàng, nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi: Liệu có phải ACB trở lại sản xuất vàng miếng sau hơn một thập kỷ gián đoạn?

Chiều ngày 2-10, trao đổi với báo chí nhằm giải đáp thắc mắc này, lãnh đạo ACB khẳng định: Theo Nghị định 232/2025 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012, các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được phép kinh doanh vàng miếng phải có trách nhiệm công bố công khai thông tin về quyền, nghĩa vụ của khách hàng trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoặc niêm yết công khai tại trụ sở giao dịch.

Đây là quy định bắt buộc đối với tổ chức tín dụng kinh doanh vàng miếng, không đồng nghĩa với việc ACB là đơn vị vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp phép theo Nghị định mới để sản xuất vàng.

Do đó, việc ACB phát đi thông báo chỉ đơn thuần là bước tuân thủ pháp lý.

Theo Nghị định 232, giao dịch mua vàng miếng SJC từ 2 chỉ bắt buộc thực hiện bằng chuyển khoản, áp dụng từ 10-10-2025: Ảnh: T.L

Hiện nay, ACB đang thực hiện kinh doanh hai loại vàng miếng gồm vàng miếng SJC, loại phổ biến trên thị trường và được NHNN công nhận lưu hành và vàng miếng ACB, được sản xuất trước năm 2012 theo đúng giấy phép quản lý của NHNN.

Lãnh đạo ACB cũng cho biết, đối với việc sản xuất vàng miếng theo Nghị định 232/2025, ngân hàng đang chờ Thông tư hướng dẫn từ NHNN và thực hiện đăng ký đúng điều kiện.

ACB có lịch sử kinh doanh vàng từ lâu. Trước năm 2008, ngân hàng này từng sản xuất vàng miếng thương hiệu Bông Lúa. Năm 2008, ACB chính thức ra mắt loại vàng miếng mới có tên là vàng miếng ACB thương hiệu Ngôi sao.

Kể từ khi Nghị định 24/2012 có hiệu lực, NHNN trở thành đơn vị duy nhất được phép sản xuất vàng miếng SJC. Các ngân hàng thương mại, trong đó có ACB, không còn quyền sản xuất vàng miếng. Vì vậy, hoạt động kinh doanh vàng miếng của ACB suốt hơn một thập kỷ qua chỉ tập trung vào vàng miếng SJC và nguồn vàng miếng ACB đã sản xuất trước năm 2012, hoặc mua lại từ khách hàng khi có nhu cầu giao dịch.

Có thể thấy, thông báo lần này của ACB chỉ nhằm mục đích là minh bạch hóa hoạt động kinh doanh với khách hàng và thị trường.

Trong bối cảnh thị trường vàng liên tục biến động, động thái công bố công khai điều khoản giao dịch cũng góp phần tăng niềm tin của khách hàng, khẳng định vai trò của ACB như một trong những tổ chức tín dụng lâu năm được cấp phép kinh doanh vàng miếng tại Việt Nam.