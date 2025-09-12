Giá vàng miếng SJC đã giảm hơn 2 triệu đồng/lượng sau chỉ đạo của Thủ tướng 12/09/2025 08:29

(PLO)- Từ ngày 8-9 đến nay, dù giá vàng thế giới không biến động mạnh nhưng giá vàng miếng SJC trong nước đã giảm 2,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới không có nhiều thay đổi. Giá vàng thế giới giao ngay hạ 0,2% xuống 3.632,49USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 hạ 0,2% xuống 3.673,60USD/ounce.

Giá vàng thế giới đã tăng 38% trong năm nay, vàng vốn là loại tài sản được ưa chuộng trong bối cảnh lãi suất thấp. Ảnh: NGỌC DIỆP

Theo phân tích của các chuyên gia, yếu tố quan trọng tác động đến diễn biến giá vàng thế giới chính là những nỗi lo liên quan đến thị trường việc làm lớn hơn nỗi lo về lạm phát. Nhà đầu tư trên thị trường vàng hiện quan tâm đến kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ vào tuần sau.

Chuyên gia phân tích độc lập về thị trường kim loại, ông Tai Wong, nhận xét: “Trong phiên gần nhất, giá vàng thế giới đã tránh được kịch bản hạ sâu bởi thông tin số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng”.

Trong tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ (CPI) tăng cao hơn so với nhận định của các chuyên gia. Chỉ số CPI ghi nhận mức tăng cao nhất trong vòng 7 tháng qua, chỉ số CPI lõi vẫn tăng 0,3% so với tháng liền trước.

Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng chóng mặt, diễn biến này cho thấy sự suy yếu trên thị trường lao động Mỹ. Theo công bố mới nhất, số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu chạm ngưỡng cao 263.000.

Ông Wong cho rằng giá vàng thế giới biến động gần đây cho thấy đà tăng đã chững lại, dù vậy về dài hạn hơn, ông vẫn tin tưởng vào triển vọng giá của loại tài sản này.

Thị trường hiện đang dự đoán gần như chắc chắn về kịch bản Fed sẽ hạ lãi suất cơ bản đồng USD vào tuần tới, tuy nhiên mức hạ sẽ chỉ là 0,25%, theo khảo sát của CME FedWatch. Fed đã hãm chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong tháng 1 bởi tính đến tác động từ các biện pháp thuế quan.

Giá vàng thế giới đã tăng 38% trong năm nay, vàng vốn được coi là loại tài sản được chuộng trong bối cảnh lãi suất thấp.

Trong nghiên cứu công bố mới đây của ngân hàng ANZ, tăng trưởng kinh tế chững lại, lạm phát leo thang, bất ổn địa chính trị và hoạt động đa dạng tài sản của nhà đầu tư vẫn sẽ hỗ trợ cho nhu cầu đầu tư của vàng của các ngân hàng trung ương cũng như nhà đầu tư cá nhân.

Giá vàng miếng SJC giảm

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 130,30 – 133,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra giá vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 117,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC và nhiều loại vàng khác trong nước đều đã giảm, chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước vì vậy cũng thu hẹp đáng kể sau chỉ thị của Thủ tướng. Ảnh: NGỌC DIỆP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện hôm 7-9, theo đó, ông yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh, kiểm tra để phát hiện, xử nghiêm hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, kinh doanh trái phép gây bất ổn thị trường vàng.

Giá vàng miếng SJC vào đầu ngày hôm sau (8-9) ở mức 133,9-135,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua-bán 1,5 triệu đồng/lượng. Từ ngày 8-9 đến nay, dù giá vàng thế giới không biến động mạnh, nhưng giá vàng miếng SJC trong nước đã giảm 2,1 triệu đồng/lượng.

Khảo sát của phóng viên PLO cho thấy giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do có mức giảm sâu hơn so với giá trên các kênh chính thức. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua vào – bán ra của vàng miếng SJC lại giãn rộng ra, từ mức 1,5 triệu đồng/lượng vào ngày 8-9 đã lên 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nhiều rủi ro về phía người mua vàng trong thời điểm này.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 126,60 – 129,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 127,30 – 130,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 127,70 – 130,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.172 – 26.482 đồng/USD (mua vào – bán ra).