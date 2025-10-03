Giá vàng thế giới bất ngờ giảm kéo giá vàng miếng SJC đi xuống

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới hạ. Giá vàng thế giới giao ngay giảm 0,5% xuống 3.845,78USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 hạ 0,8% xuống 3.868,1USD/ounce.
Giá vàng thế giới sẽ có thể chạm mức 4.000USD/ounce
Tâm lý thị trường vàng ảnh hưởng sau khi thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Dallas – bà Lorie Logan kêu gọi các quan chức Fed cần thận trọng với các đợt hạ lãi suất.
Theo tuyên bố mới nhất từ bà Logan, Fed cần có những sự điều chỉnh chính sách trong bối cảnh thị trường lao động diễn biến xấu đi, một trong những biện pháp đó là giảm lãi suất, tuy nhiên Fed cần có sự thận trọng nếu tính đến việc hạ lãi suất xuống sâu hơn nữa.
Giám đốc bộ phận chiến lược tại quỹ RJO Futures, ông Bob Haberkorn, phân tích: “Giá vàng hạ sau tuyên bố của Fed. Dù rằng tuyên bố của một thống đốc của Fed không khẳng định cho quan điểm của Fed hoặc nói thay cho việc toàn bộ Fed sẽ có thể làm gì, chắc chắn Fed cũng sẽ có những điều chỉnh trong cuộc họp bàn chính sách lần tới”.
Thị trường dường như đang khẳng định gần như chắc chắn về khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tháng 10.
Vàng vốn là loại tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn. Giá vàng thường tăng cao trong môi trường lãi suất thấp. Giá vàng thế giới đã tăng 47% trong năm nay.
Trong phiên giao dịch, đã có lúc giá vàng thế giới chạm ngưỡng 3.896,49USD/ounce trong bối cảnh Chính phủ Mỹ tạm đóng cửa.
Với việc Chính phủ Mỹ đóng cửa, nhiều số liệu kinh tế quan trọng, trong đó có báo cáo thị trường việc làm phi nông nghiệp Mỹ, báo cáo về số lượng người thất nghiệp lần đầu không được công bố.
Công ty dịch vụ tài chính StoneX trong nghiên cứu của mình đã phân tích: “Trong bối cảnh căng thẳng thương mại cũng như thuế quan đang định hình bức tranh của toàn cầu, các điểm nóng địa chính trị toàn cầu dường như không có nhiều dấu hiệu cho thấy sự thuyên giảm mạnh”.
Trong nghiên cứu mới nhất, vàng vẫn là lựa chọn tài sản đầu tư được Goldman Sachs ưu tiên. Chuyên gia Goldman Sachs cho rằng giá vàng thế giới sẽ có thể chạm mức 4.000USD/ounce vào giữa năm 2026 và 4.300USD/ounce vào tháng 12-2026.
Giá vàng miếng, tỉ giá đồng USD đồng loạt hạ
Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 136,00 – 138,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 400 nghìn đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.
Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của giá vàng thế giới, quy đổi ra giá vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 123,7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 131,50 – 134,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của giá vàng thế giới, quy đổi ra giá vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương 123,7 triệu đồng/lượng.
Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 132,00 – 135,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 132,80 – 135,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.185 – 26.435 đồng/USD (mua vào – bán ra), hạ 31 đồng/USD so với đầu giờ sáng qua.
Nghị định 232 khi nào thực sự tạo ra những thay đổi đến thị trường?
Theo nghị định 232 mới ban hành và dự kiến có hiệu lực từ ngày 10-10, một trong những thay đổi quan trọng là việc bổ sung thủ tục cấp giấy phép sản xuất vàng miếng - loại giấy tờ chưa từng có trước đây.
Doanh nghiệp và ngân hàng thương mại muốn tham gia sản xuất phải nộp hồ sơ gồm đơn đề nghị, tài liệu chứng minh vốn điều lệ, quy định nội bộ về quy trình sản xuất, cùng tài liệu khắc phục sau thanh tra (nếu có).
Chuyên gia độc lập về thị trường vàng – ông Trần Duy Phương tin nghị định 232 sẽ giúp ổn định thị trường vàng bởi có nguồn cung vàng vào thị trường thông qua việc các doanh nghiệp được phép.
Tuy nhiên, để nghị định 232 thực sự có những tác động lên thị trường vàng trong nước, chuyên gia cho rằng sẽ cần có những lộ trình.
Ông Phương phân tích cụ thể doanh nghiệp sẽ phải nộp hồ sơ xin cấp phép vào trước ngày 15-11 để xin hạn mức cho năm tiếp theo. Theo tính toán của cá nhân ông Phương, việc nộp hồ sơ rồi cấp phép hồ sơ nhiều khả năng đến giữa tháng 12 mới xong. Sau đó phía doanh nghiệp còn có những công việc phải chuẩn bị, chính vì vậy phải sang đến giữa tháng 1 năm 2026, những lô vàng nhập khẩu đầu tiên theo nghị định 232 này mới có thể về đến Việt Nam.
Tiếp đó, quá trình gia công sản xuất bắt đầu, rồi đến qua Tết năm 2026, công việc cung ứng nguồn vàng nhập khẩu về mới được trơn tru vận hành và đưa nguồn cung ra ngoài thị trường. Từ đó, tháng 3-2026, thị trường vàng mới thật sự ổn định, chênh lệch giữa giá trong nước và giá thế giới được co rút lại đáng kể vì lúc này thị trường đã vào guồng hoạt động. Nguồn cung thực sự ra thị trường và từ đó giải tỏa được cơn khát vàng của thị trường trong thời gian qua.