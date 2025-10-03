Giá vàng thế giới bất ngờ giảm kéo giá vàng miếng SJC đi xuống 03/10/2025 07:46

(PLO)- Dù có những điều chỉnh, chuyên gia Goldman Sachs cho rằng giá vàng thế giới sẽ có thể chạm mức 4.000USD/ounce vào giữa năm 2026 và 4.300USD/ounce vào tháng 12-2026.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới hạ. Giá vàng thế giới giao ngay giảm 0,5% xuống 3.845,78USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 hạ 0,8% xuống 3.868,1USD/ounce.

Theo phân tích của chuyên gia, phải từ tháng 3-2026, nguồn vàng nhập khẩu từ nước ngoài về mới thực sự tạo ra những ảnh hưởng rõ nét lên thị trường vàng trong nước. Ảnh: NGỌC DIỆP

Giá vàng thế giới sẽ có thể chạm mức 4.000USD/ounce

Tâm lý thị trường vàng ảnh hưởng sau khi thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Dallas – bà Lorie Logan kêu gọi các quan chức Fed cần thận trọng với các đợt hạ lãi suất.

Theo tuyên bố mới nhất từ bà Logan, Fed cần có những sự điều chỉnh chính sách trong bối cảnh thị trường lao động diễn biến xấu đi, một trong những biện pháp đó là giảm lãi suất, tuy nhiên Fed cần có sự thận trọng nếu tính đến việc hạ lãi suất xuống sâu hơn nữa.

Giám đốc bộ phận chiến lược tại quỹ RJO Futures, ông Bob Haberkorn, phân tích: “Giá vàng hạ sau tuyên bố của Fed. Dù rằng tuyên bố của một thống đốc của Fed không khẳng định cho quan điểm của Fed hoặc nói thay cho việc toàn bộ Fed sẽ có thể làm gì, chắc chắn Fed cũng sẽ có những điều chỉnh trong cuộc họp bàn chính sách lần tới”.

Thị trường dường như đang khẳng định gần như chắc chắn về khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tháng 10.

Vàng vốn là loại tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn. Giá vàng thường tăng cao trong môi trường lãi suất thấp. Giá vàng thế giới đã tăng 47% trong năm nay.

Trong phiên giao dịch, đã có lúc giá vàng thế giới chạm ngưỡng 3.896,49USD/ounce trong bối cảnh Chính phủ Mỹ tạm đóng cửa.

Với việc Chính phủ Mỹ đóng cửa, nhiều số liệu kinh tế quan trọng, trong đó có báo cáo thị trường việc làm phi nông nghiệp Mỹ, báo cáo về số lượng người thất nghiệp lần đầu không được công bố.

Công ty dịch vụ tài chính StoneX trong nghiên cứu của mình đã phân tích: “Trong bối cảnh căng thẳng thương mại cũng như thuế quan đang định hình bức tranh của toàn cầu, các điểm nóng địa chính trị toàn cầu dường như không có nhiều dấu hiệu cho thấy sự thuyên giảm mạnh”.

Trong nghiên cứu mới nhất, vàng vẫn là lựa chọn tài sản đầu tư được Goldman Sachs ưu tiên. Chuyên gia Goldman Sachs cho rằng giá vàng thế giới sẽ có thể chạm mức 4.000USD/ounce vào giữa năm 2026 và 4.300USD/ounce vào tháng 12-2026.

Giá vàng miếng, tỉ giá đồng USD đồng loạt hạ

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 136,00 – 138,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 400 nghìn đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của giá vàng thế giới, quy đổi ra giá vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 123,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 131,50 – 134,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của giá vàng thế giới, quy đổi ra giá vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương 123,7 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 132,00 – 135,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 132,80 – 135,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.185 – 26.435 đồng/USD (mua vào – bán ra), hạ 31 đồng/USD so với đầu giờ sáng qua.