Giá vàng miếng SJC liệu có hạ nhiệt sau ngày 10-10? 03/10/2025 10:52

(PLO)- Sáng 3-10, giá vàng miếng SJC điều chỉnh giảm 200.000 đồng mỗi lượng, theo đà hạ nhiệt của thị trường quốc tế sau chuỗi phiên tăng mạnh, trong khi vàng nhẫn 9999 tiếp tục giữ nguyên mức niêm yết.

Thị trường vàng trong nước sáng nay ghi nhận mức điều chỉnh giảm nhẹ, đi cùng xu hướng hạ nhiệt của giá vàng thế giới sau chuỗi phiên tăng mạnh liên tiếp. Diễn biến này được xem là phản ứng tự nhiên của thị trường sau khi giá vàng quốc tế liên tục lập đỉnh trong nhiều ngày, kéo theo giá vàng miếng trong nước tăng cao.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC sáng nay được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh giảm 200.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua – bán, đưa giá giao dịch về vùng 135,8 – 137,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, các loại vàng nhẫn 9999 vẫn giữ nguyên so với cuối phiên hôm qua, niêm yết ở mức 131,5 – 134,2 triệu đồng/lượng, cho thấy mức độ ổn định hơn so với vàng miếng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm gần 8 USD/ounce, xuống còn 3.847 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 122,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC tới 13,3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách chênh lệch lớn này tiếp tục phản ánh thực trạng cung – cầu đặc thù của thị trường trong nước, cũng như áp lực đối với chính sách điều hành nhằm thu hẹp giá vàng giữa hai thị trường.

Giá vàng miếng SJC giảm nhẹ sau nhiều ngày tăng nóng. Ảnh: T.L

Sáng ngày 3-10, NHNN công bố kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 9 tháng đầu năm. Trong đó, NHNN đã chỉ rõ những nguyên nhân khiến giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh từ đầu năm 2025 xuất phát trước hết từ bất ổn chính trị, xung đột quân sự và cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt trên phạm vi toàn cầu. Những rủi ro địa chính trị này khiến vàng trở thành “nơi trú ẩn an toàn” của dòng vốn quốc tế.

Cùng với đó, nhiều ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư lớn đã gia tăng lực mua vào để bổ sung dự trữ ngoại hối, càng tạo thêm lực đẩy cho giá vàng thế giới liên tiếp phá vỡ các mốc kỷ lục. Diễn biến này nhanh chóng tác động lan tỏa tới thị trường trong nước, kéo giá vàng miếng Việt Nam tăng mạnh theo xu hướng quốc tế.

Để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường, cùng với các giải pháp đồng bộ về quản lý thị trường vàng, NHNN đã khẩn trương nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nghị định 232 chính thức có hiệu lực từ ngày 10-10 tới đây.

“Nghị định 232 ra đời chính thức khép lại cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng tham gia sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu. Điều này không chỉ đánh dấu bước ngoặt về quản lý thị trường vàng mà còn hứa hẹn sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn. Qua đó, người dân sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, đồng thời tạo ra một thị trường vàng cạnh tranh và minh bạch hơn”- NHNN nhấn mạnh.