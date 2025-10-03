Ngân hàng Nhà nước: Nguồn cung vàng sẽ đa dạng hơn 03/10/2025 10:46

(PLO)- Những tháng đầu năm 2025, giá vàng thế giới liên tục phá vỡ mức kỉ lục trước đó, nguyên nhân chủ yếu do bất ổn chính trị, xung đột quân sự,...

Ngày 3-10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức họp báo quý III, cung cấp một số thông tin về thị trường tài chính tiền tệ 9 tháng qua.

Theo ông Phạm Thanh Hà, Phó thống đốc NHNN, từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình kinh tế - chính trị quốc tế diễn biến khó lường: quan ngại của thị trường về các chính sách thuế quan của Mỹ và nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu; xung đột địa chính trị; các cú sốc giá cả hàng hóa; lạm phát mặc dù hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại...

Phó thống đốc Phạm Thanh Hà phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NGỌC DIỆP

Điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh nhiều bất định

Các yếu tố này làm thị trường tài chính tiền tệ thế giới biến động phức tạp, tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ, tỉ giá, lãi suất trong nước cũng như việc thực hiện mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% trở lên.

Từ đầu năm 2025 đến nay, NHNN tiếp tục duy trì lãi suất điều hành ở mức thấp để định hướng thị trường giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; đồng thời, NHNN thường xuyên chỉ đạo TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp khác để phấn đấu hạ lãi suất cho vay. Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm.

Đối với thị trường ngoại tệ, NHNN đã điều hành tỉ giá linh hoạt, phù hợp, đồng thời phối hợp với các công cụ chính sách tiền tệ khác. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; tỉ giá diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường.

Kết quả điều hành chính sách vĩ mô, lạm phát bình quân 3,7%, lãi suất cho vay với các khoản vay mới khoảng 6,5%, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, tăng trưởng tín dụng các tháng trong năm 2025 đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 và duy trì xu hướng tháng sau cao hơn tháng trước.

Đến ngày 29-9-2025, tín dụng nền kinh tế tăng 13,37% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Đối với thị trường vàng, những tháng đầu năm 2025, giá vàng thế giới liên tục phá vỡ mức kỉ lục trước đó, nguyên nhân chủ yếu do bất ổn chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu; nhiều ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư đẩy mạnh mua vào vàng để bổ sung dự trữ ngoại hối cũng là lý do quan trọng khiến giá vàng tăng.

Để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường, cùng với các giải pháp đồng bộ về quản lý thị trường vàng, NHNN đã khẩn trương nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26-8 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3-4 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 10-10-2025.

Nghị định số 232/2025/NĐ-CP đã bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn, người dân sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thị trường cạnh tranh, minh bạch hơn.

Tín dụng trong nền kinh tế vào những lĩnh vực nào?

Trong phần hỏi đáp, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Phạm Chí Quang cho rằng lãi suất tín dụng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới khi các tổ chức tín dụng áp dụng các biện pháp chuyển đổi số để tiết kiệm chi phí.

Về tín dụng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng Hà Thu Giang cho biết cơ cấu tín dụng của các ngành phù hợp với cơ cấu nền kinh tế: Tỉ trọng tín dụng đối với ba ngành kinh tế lần lượt là nông, lâm, thủy sản chiếm 6,23%, công nghiệp – xây dựng chiếm 23,97%, thương mại – dịch vụ chiếm 69,8% (cùng kỳ năm 2024 lần lượt ở mức 6,84% – 25,65% – 67,51%).

Vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên (trong đó khoảng 78% dư nợ nền kinh tế phục vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh); một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiếm tỉ trọng lớn như lĩnh vực nông nghiệp chiếm 22,76%, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,04%, hoặc có tốc độ tăng trưởng cao như công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 23,14% và 25,02%.

Các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được tổ chức triển khai và đạt được kết quả tích cực bao gồm:

Chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đã giải ngân với doanh số giải ngân lũy kế đạt gần 106.000 tỉ đồng, vượt mục tiêu đề ra và tiếp tục được nâng quy mô chương trình lần thứ 4 lên 185.000 tỉ đồng;

Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ và cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội cũng đạt kết quả nhất định, đã giải ngân đạt khoảng 4.700 tỉ đồng (tăng 66,2% so với cuối năm 2024).

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng thương mại đã chủ động nghiên cứu và ban hành ngay chương trình cho vay đối với người dưới 35 tuổi để mua nhà, riêng 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã giải ngân được gần 19.335 tỉ đồng.

Ngoài ra, NHNN cùng các ngân hàng thương mại cũng đang nỗ lực để phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chương trình tín dụng 500.000 tỉ đồng cho vay đầu tư hạ tầng, công nghệ số.