TP.HCM dẫn dắt tín dụng Đông Nam Bộ bứt phá 18/09/2025 17:52

(PLO)- ​8 tháng đầu năm, tín dụng Đông Nam Bộ tăng 7,7%, chủ yếu nhờ sự dẫn dắt của TP.HCM và đà tăng trưởng mạnh ở các ngành bán lẻ, chế biến, vận tải, du lịch.

Ngày 18-9, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2, cho biết: Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, tổng dư nợ tín dụng của khu vực Đông Nam Bộ (gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Phước) đạt gần 5,4 triệu tỉ đồng. Con số này tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cuối năm 2024.

"Đông Nam Bộ vốn là vùng kinh tế năng động nhất cả nước, vì thế, sự bứt phá của tín dụng thời gian qua cũng phản ánh đúng sức bật của nền kinh tế địa phương. Trong bức tranh chung ấy, nổi bật nhất vẫn là TP.HCM"- ông Lệnh cho biết thêm.

Tín dụng Đông Nam Bộ 8 tháng tăng 7,7%, trong đó TP.HCM giữ vai trò dẫn dắt. Ảnh: T.L

Tháng 8 vừa qua, tín dụng trên địa bàn thành phố tăng thêm 1,07%, sau khi đã tăng 0,71% trong tháng 7 và 2,25% trong tháng 6. Tính đến cuối tháng 8, tổng dư nợ tín dụng tại TP.HCM đạt 4,27 triệu tỉ đồng, chiếm hơn 79% tổng dư nợ của toàn vùng và tăng 8,13% so với cuối năm 2024.

Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP.HCM không chỉ dẫn dắt hoạt động tín dụng của Đông Nam Bộ, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa cho tăng trưởng của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đi cùng đà tăng trưởng của thành phố là sự khởi sắc ở nhóm ngành dịch vụ trọng yếu. Các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến – chế tạo, vận tải, du lịch... đều ghi nhận mức tăng trưởng dư nợ ấn tượng.

Chẳng hạn, dư nợ cho vay thương mại, bán buôn – bán lẻ đạt 763.000 tỉ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến – chế tạo đạt 766.000 tỉ đồng, tăng 8,8%. Đặc biệt, vận tải – kho bãi tăng tới 38,8%, cho vay du lịch tăng 15%. Những con số này cho thấy tín dụng không chỉ “chảy” vào các lĩnh vực truyền thống mà còn theo sát nhịp hồi phục mạnh mẽ của ngành dịch vụ, nơi tạo ra nhiều giá trị gia tăng và việc làm cho xã hội.

Song song với tín dụng, huy động vốn của khu vực cũng tăng đều. Đến cuối tháng 8, tổng nguồn vốn huy động tại Đông Nam Bộ đạt 5,4 triệu tỉ đồng, tăng 7,1% so với cuối năm 2024. Đây là nền tảng quan trọng để các ngân hàng đáp ứng nhu cầu vay vốn, thanh toán và dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp cũng như người dân.

Cùng với đó, ngành ngân hàng khu vực tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, điều hành lãi suất và tỷ giá ổn định, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ. Những nỗ lực này vừa góp phần giữ nhịp ổn định cho thị trường tiền tệ, vừa tạo thuận lợi để kinh tế vùng tăng tốc trong những tháng còn lại của năm.

"Với đà tăng trưởng tín dụng gắn với sự phục hồi của dịch vụ, công nghiệp và thương mại, Đông Nam Bộ tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu tín dụng cả nước. Đây sẽ là động lực quan trọng để ngành ngân hàng hoàn thành nhiệm vụ năm 2025, đồng thời hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại TP.HCM, Đồng Nai và toàn vùng trọng điểm phía Nam"- ông Lệnh nhấn mạnh.