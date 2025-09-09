Chính sách tín dụng nhân văn cho người hoàn lương 09/09/2025 15:40

(PLO)- Chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù không chỉ hỗ trợ vốn mà còn mở ra cơ hội tái hòa nhập, tạo việc làm và thu nhập, giúp họ làm lại cuộc đời, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phát triển xã hội bền vững.

Ngày 9-9, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2 cho biết: Sau 2 năm thực hiện chính sách cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo quyết định số 22/2023 của Chính phủ, đến nay Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đã và đang triển khai rất tốt.

Riêng tại tỉnh Đồng Nai, dư nợ cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù đến nay đạt 48,7 tỉ đồng, cho 595 người vay vốn. Hoạt động này tiếp tục được thực hiện tốt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, 8 tháng đầu năm 2025, doanh số cho vay đạt 22,2 tỉ đồng, bằng 116,5% so với cùng kỳ.

Chính sách tín dụng ưu đãi trở thành điểm tựa cho người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng. Ảnh minh họa

“Đây là một chương trình tín dụng nhân văn, rất cần được phát huy nhằm tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cuộc sống và trở thành những người có ích cho xã hội”, ông Lệnh nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, thông qua hoạt động của NHCSXH tại các địa phương, việc cho vay đối với đối tượng chấp hành xong án phạt tù hoặc cho vay doanh nghiệp sử dụng lao động là những người đã chấp hành xong án phạt tù theo quy định đã và đang phát huy hiệu quả chính sách cũng như ý nghĩa nhân văn.

Điều này không chỉ tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cuộc sống, tạo công ăn việc làm và thu nhập để phục vụ cuộc đời sống, phát triển bản thân trở thành người tốt sau khi chấp hành xong án phạt mà còn góp phần vào việc bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội bền vững.

"Hiệu quả của chương trình đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH, chính quyền, công an và các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên... Nhờ đó, việc tổ chức các hoạt động lao động, giáo dục, đào tạo nghề nghiệp cho phạm nhân trong quá trình thi hành án và sau khi trở về địa phương được triển khai bài bản, giúp họ có kỹ năng, tự tin tiếp cận vốn và sử dụng vốn hiệu quả", ông Lệnh cho biết thêm.