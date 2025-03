Nhiều mô hình hay tạo sinh kế mới cho người hoàn lương

Cuộc sống mới của những người đã chấp hành xong án phạt tù không chỉ là nỗi lo lắng của chính họ mà còn là nỗi trăn trở của các cấp chính quyền địa phương. Vì vậy, các địa phương luôn cố gắng vận dụng các quy định của nhà nước để hỗ trợ những người hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng, có cuộc sống với kinh tế ổn định.

Trao đổi với PLO, Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, cho biết toàn huyện có 100 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Trong đó, nhiều người được vay vốn mở cơ sở kinh doanh đã có việc làm, vươn lên ổn định và phát triển kinh tế.

Địa điểm kinh doanh của anh Trần Văn Dân (51 tuổi, ngụ thôn 10 xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong) vừa mở được được gần một năm nay, khách thường xuyên vào ra. Quán anh hiện có hai người làm nhưng anh Dân đang muốn mở rộng quy mô buôn bán và cần tuyển thêm người.

Hớt hải vừa bê các món ăn phục vụ khách, anh Dân vừa tiếp tục câu chuyện. Năm ngoái, khi mới chấp hành xong án phạt tù, Công an xã Quảng Khê có thông báo, ngân hàng hỗ trợ cho anh Dân vay 90 triệu đồng để kinh doanh. Chưa hết, cán bộ chiến sĩ công an còn hứa sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tìm cho một địa điểm buôn bán phù hợp.

Nhận thấy trụ sở cũ của UBND xã Quảng Khê đang còn bỏ không nên Công an xã Quảng Khê đã bàn bạc với các cấp ở địa phương để mượn địa điểm này cho anh Dân dựng ki-ốt (dạng không kiên cố) một thời gian. Tới đây, khi dự án xây dựng chợ triển khai, anh Dân sẽ chuyển vào đó tiếp tục làm ăn.

“Qua gần một năm, thu nhập của tôi cũng dần tạm ổn và sẽ trả nợ dần khi có điều kiện. Nhờ có mô hình giải quyết việc làm do các cấp xã Quảng Khê triển khai, đã có sinh kế cho người hoàn lương như tôi” – anh Trần Văn Dân chia sẻ.

Cũng được hỗ trợ như anh Dân, sau khi chấp hành xong án phạt tù anh Lê Xuân Chung (41 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) cũng được ngân hàng chính sách hỗ trợ 90 triệu đồng để buôn bán. Mặt hàng kinh doanh của anh là trứng.

“Tôi phải nhờ bố mẹ vừa trông ki-ốt, lại tranh thủ khách bán lẻ tại chỗ. Mỗi tháng, chúng tôi đều trả 8 triệu đồng tiền thu nhập cho bố và mẹ” – anh Lê Xuân Chung nói.

Tương tự, sau khi được vay 90 triệu đồng anh Lương Nguyễn Bá Hải (ngụ xã Quảng Khê) đã mở cơ sở rửa xe ô tô, xe máy. Không những tạo thu nhập cho bản thân mà còn tạo thêm công ăn việc làm cho hai trường hợp khác cũng là người hoàn lương sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Thiếu tá Phạm Ngũ Lạng, Trưởng Công an xã Quảng Khê, cho biết hiện nay trên địa bàn xã có 43 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương sinh sống.

Ngày 21-3-2024, trên cơ sở chỉ đạo của Công an huyện Đắk Glong, Công an xã Quảng Khê đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ra mắt mô hình giải quyết việc làm theo Nghị định số 49/2020.

Sau một năm, nhờ sự chung tay của các cấp, những người hoàn lương sau khi chấp hành xong án phạt tù về địa phương đã dần xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng, có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, ngăn chặn nguy cơ tái phạm và vi phạm pháp luật.

“Có 6 trường hợp là những người hoàn lương, hiện đang sử dụng tạm trụ sở UBND xã Quảng Khê để buôn bán, từ rửa xe, bán trứng, quán cơm… Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên đi kiểm tra nhắc nhở những địa điểm này phải tuân thủ quy định của pháp luật, như thực hiện nghiêm công tác phòng cháy chữa cháy, có nghĩa vụ thuế với nhà nước, đăng ký kinh doanh. Những người này còn góp một phần nhỏ kinh phí thu nhập của mình xây dựng nông thôn, xóa nhà tạm, nhà dột nát…” – Thiếu tá Phạm Ngũ Lạng cho hay.

Chia sẻ thêm, Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng thông tin thêm những người hoàn lương sau khi chấp hành xong án phạt tù về địa phương đều có chung hoàn cảnh khó khăn, thường lo lắng, sợ bị kỳ thị. Có trường hợp thì chọn cách sống thu mình, hoặc ít tham gia các hoạt động đông người. Muốn xóa bỏ những tâm lý này thì trước hết họ phải có công việc, lao động lương thiện và thu nhập ổn định.

Công an huyện Đắk Glong đã chỉ đạo công an các xã rà soát, tìm kiếm những trường hợp chấp hành xong án phạt tù đến địa phương sinh sống, hoặc từ nơi khác đến. Từ đó, có sàng lọc thực hiện chính sách cho họ.

"Ngoài mô hình ở xã Quảng Khê, chúng tôi tham mưu thành lập mô hình trồng rừng, chăn nuôi – bàn tay người trở về ở xã Quảng Sơn. Những người hoàn lương vừa chấp hành án phạt tù sẽ thực hiện việc trồng rừng, đồng thời có trách nhiệm quản lý số diện tích của mình đã trồng thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn”- Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng nói.

Năm 2023, Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã liên hệ với 34 chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để xin việc làm cho hơn 200 người (trong đó có những người đã chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng) với mức lương từ 8-10 triệu đồng/tháng. Con số này ngày càng tăng lên theo thời gian.

Nhờ mô hình này, đời sống của người lao động dần ổn định, nâng cao. Tình trạng tụ tập ăn nhậu gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn được kiềm chế...

Sau đó, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã có thông báo về mô hình của Công an huyện Cư Jút để công an các địa phương trong toàn quốc tham khảo, vận dụng.