Tín dụng bất động sản tăng tốc 09/09/2025 06:27

(PLO)- Dư nợ tín dụng bất động sản đã vượt 3,18 triệu tỉ đồng, cho thấy dòng vốn từ ngân hàng lẫn nhà đầu tư cá nhân đang cùng chảy mạnh, thổi thêm sức nóng vào thị trường địa ốc.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), tín dụng toàn nền kinh tế tăng trưởng 9,9% trong nửa đầu năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay bất động sản tăng gấp 2,4 lần, đạt khoảng 3,18 triệu tỉ đồng, chiếm 18,5% tổng dư nợ toàn hệ thống. Con số này bao gồm cả cho vay kinh doanh lẫn vay tiêu dùng mua nhà, phản ánh nhu cầu vốn ngày càng lớn từ cả doanh nghiệp lẫn người dân.

Ngân hàng đẩy mạnh cho vay bất động sản

Báo cáo tài chính quý II-2025 của 14 ngân hàng thương mại cũng cho thấy nhiều nhà băng ghi nhận mức tăng trưởng dư nợ cho vay bất động sản vượt xa tốc độ tăng tín dụng chung.

Tại PVCombank, dư nợ cho vay bất động sản trong nửa đầu năm nay tăng thêm 5,1% so với cuối năm ngoái, chiếm 36,1% tổng dư nợ và cũng là tỉ lệ cho vay bất động sản cao nhất hệ thống.

Nếu xét về con số tuyệt đối, Techcombank đang dẫn đầu với dư nợ gần 227.500 tỉ đồng, tăng 21,6%. Mức tăng này gần gấp đôi tốc độ tăng tín dụng chung 11,6% của chính ngân hàng này.

Thị trường địa ốc nóng lên khi tín dụng bất động sản tiếp tục tăng tốc. Ảnh: T.L

VNBA nhấn mạnh, nếu cộng cả cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến bất động sản, tỉ trọng cho vay lĩnh vực này tại Techcombank đã lên tới 64,17%. Trong đó, dư nợ doanh nghiệp và trái phiếu bất động sản chiếm 59% (tăng 13% so với cùng kỳ), còn ở khách hàng cá nhân, chủ yếu cho vay mua nhà lên tới 72% (tăng 24%).

Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác cũng tăng mạnh dư nợ bất động sản như SHB tăng 28,4%, lên 163.755 tỉ đồng; MB tăng 33,4%, đạt 85.534 tỉ đồng; HDBank tăng 21,7%, đạt 83.125 tỉ đồng…

Trước lo ngại tín dụng chảy mạnh vào bất động sản và chứng khoán, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 cho rằng: "Tốc độ tăng đúng là cao hơn bình quân chung nhưng phù hợp với định hướng tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Khi các dự án được gỡ vướng pháp lý, nhu cầu vốn triển khai là tất yếu. Riêng với tín dụng chứng khoán, mặc dù tốc độ tăng khá nhanh nhưng tỉ trọng chỉ chiếm 1,5% tổng dư nợ, chưa gây rủi ro hệ thống."

Nhà đầu tư dịch chuyển vốn sang bất động sản

Không chỉ ngân hàng, dòng tiền cá nhân cũng đang đổ mạnh vào bất động sản, thể hiện rõ nét ở các thương vụ dịch chuyển vốn từ kênh khác.

Một nhân viên Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn kể: Cách đây không lâu, một khách hàng đã chốt lời hàng trăm chục lượng vàng miếng SJC ở mức giá 124 triệu đồng/lượng, để mua bất động sản.

Ở phân khúc cao cấp, câu chuyện của chị N.T. (TP.HCM) cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của địa ốc ở khu vực trung tâm. Khoảng nửa năm trước, chị mua một căn hộ 120m² gần phố đi bộ Nguyễn Huệ với giá 9 tỉ đồng, đã thanh toán 8,5 tỉ đồng, chỉ giữ lại 5% chờ ra sổ hồng. Sau khi cải tạo, sơn sửa và đầu tư toàn bộ nội thất, căn hộ nhanh chóng nhảy vọt giá trị. Hiện đã có khách trả 12 tỉ đồng, tương đương mức chênh gần 3 tỉ đồng so với giá gốc. Tuy nhiên, thay vì bán ra, chị N.T vẫn quyết định nắm giữ chứ chưa bán

Thực tế này phản ánh tâm lý giữ hàng chờ giá ngày càng phổ biến, khi giới đầu tư tin rằng quỹ đất trung tâm TP.HCM ngày càng khan hiếm sẽ tiếp tục nâng giá bất động sản. Sự kết hợp giữa dòng vốn tín dụng ngân hàng và nguồn tiền cá nhân đang tạo nên lực đẩy mới cho thị trường.

Dòng tín dụng và vốn cá nhân cùng đổ mạnh vào bất động sản trong nửa đầu 2025 khẳng định sức hút của thị trường địa ốc khi nhu cầu thực tế vẫn duy trì ở mức cao