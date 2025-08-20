Bất động sản nghỉ dưỡng đón làn gió mới từ chính sách visa thông thoáng 20/08/2025 09:06

Nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm từ sự phục hồi của ngành du lịch với lượng khách quốc tế tăng thêm nhờ việc duy trì và mở rộng chính sách miễn thị thực, đã và đang góp phần thúc đấy tiến trình hồi phục tại các thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm.

Cú hích đẩy bất động sản nghỉ dưỡng chuyển động

Ngành du lịch Việt Nam đang trải qua giai đoạn phục hồi ấn tượng, với động lực then chốt đến từ chính sách miễn thị thực. Trong hai năm qua, Chính phủ đã liên tục mở rộng danh sách các quốc gia được hưởng ưu đãi nhập cảnh.

Mới đây, Nghị quyết 229 cho phép công dân 12 nước được miễn thị thực từ ngày 15-8-2025 đến 14-8-2028. Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 44 về việc miễn thị thực cho công dân 12 nước. Như vậy, Việt Nam hiện áp dụng chính sách miễn thị thực đơn phương cho công dân 24 quốc gia, chủ yếu châu Âu.

Đặc biệt, từ tháng 8-2023, thời gian lưu trú cho du khách thuộc diện miễn thị thực đơn phương cũng đã được nâng từ 15 ngày lên 45 ngày.

Đây là bước tiến mạnh mẽ về thủ tục nhập cảnh, giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh với các điểm đến hàng đầu trong khu vực. Nhóm khách này thường lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu cao, tạo hiệu ứng lan tỏa lớn.

Hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng đồng bộ, từ sân bay đến cảng biển đang nâng tầm cho nhiều giá trị bất động sản. Ảnh: Q.H

Cập nhật số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,7 triệu lượt, tăng gần 21% so với cùng kỳ 2024 và tăng gần 26% so với năm 2019.

Đáng chú ý, theo thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam trong nửa đầu năm 2025, lượng khách từ Ba Lan đến Việt Nam đã tăng 44%, trong khi từ Thụy Sĩ tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Những con số này cho thấy chính sách thị thực đang phát huy hiệu quả, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng khách cao cấp.

Bất động sản nghỉ dưỡng hưởng lợi kép từ làn sóng du lịch

Với lượng khách quốc tế tăng trưởng mạnh, ngay lập tức kéo theo nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cũng tăng mạnh, góp phần thúc đấy tiến trình phục hồi tại các thị trường bất động sản (BĐS) du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm.

Khảo sát từ Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) và số liệu thống kê của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các tỉnh, thành cho thấy, hiện nay, công suất phòng tại các khách sạn 4 - 5 sao ở các thị trường du lịch trọng điểm như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… tăng vọt, ghi nhận đạt từ 70 -90%, thậm chí cháy phòng các dịp lễ, hội. Doanh thu phòng cũng tăng từ 20 - 30% so với cùng kỳ.

Điểm chung của các địa phương này là có hệ thống hạ tầng đồng bộ, thương hiệu du lịch mạnh và chiến lược rõ ràng trong thu hút khách quốc tế. Nhờ đó, giá trị bất động sản nghỉ dưỡng cũng dần cải thiện. Hiện tượng “cắt lỗ” gần như chấm dứt, một số dự án có mức giá thứ cấp tăng 5-10% trong năm qua. Song song đó, nhiều dự án nghỉ dưỡng cao cấp cũng được tái khởi động, thậm chí mở bán mới với kết quả khả quan.

Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE), chính sách miễn thị thực sẽ tiếp tục kéo công suất phòng đi lên, kích thích nhà đầu tư tung thêm sản phẩm. Các dự án từng đình trệ tại thị trường trọng điểm nhiều khả năng được hồi sinh.

Không chỉ ngắn hạn, chính sách này còn định hình chiến lược dài hạn cho bất động sản nghỉ dưỡng. Nhóm khách quốc tế có thời gian lưu trú dài và chi tiêu cao đang mở ra cơ hội phát triển dòng sản phẩm cao cấp như villa biển, resort chuẩn quốc tế, condotel hạng sang. Đồng thời, nhiều địa phương đẩy mạnh đầu tư hạ tầng trọng yếu như sân bay, cảng biển, cao tốc… nhằm đón đầu dòng khách tăng trưởng. Điều này không chỉ gia tăng năng lực phục vụ du lịch, mà còn nâng giá trị bất động sản toàn vùng.

Về dài hạn, việc duy trì và mở rộng chính sách miễn thị thực góp phần củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến đầu tư, nghỉ dưỡng hấp dẫn. Một bộ phận khách quốc tế, nhất là những người nhiều lần quay lại Việt Nam, bắt đầu có xu hướng mua bất động sản để ở lâu dài, nghỉ hưu hoặc kết hợp đầu tư. Đây là nền tảng quan trọng để bất động sản nghỉ dưỡng phát triển bền vững, không chỉ dựa vào nhu cầu ngắn hạn.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS nhấn mạnh: Để biến lợi thế thành động lực bứt phá, doanh nghiệp địa ốc phải đổi mới sản phẩm và trải nghiệm. Xu hướng phát triển các dự án tích hợp nhiều tiện ích, kết hợp chăm sóc sức khỏe, kinh tế đêm hay du lịch trải nghiệm đang ngày càng rõ nét. Bên cạnh đó, việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định từ phía Nhà nước là điều kiện tiên quyết để gia tăng niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng thừa nhận, chính sách miễn thị thực không chỉ mang lại lợi ích trước mắt cho ngành du lịch mà còn tạo động lực dài hạn cho bất động sản nghỉ dưỡng. Khi lượng khách quốc tế ngày càng nhiều và chất lượng cao, thị trường địa ốc nghỉ dưỡng Việt Nam có cơ sở để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, bền vững hơn, chuyên nghiệp hơn và giàu tính cạnh tranh trong khu vực.