Dữ liệu SIMO giúp hé lộ 'vùng tối' của giao dịch trực tuyến 12/12/2025 16:13

(PLO)- Dữ liệu SIMO đã lật tẩy gần 600.000 tài khoản thanh toán và ví điện tử có dấu hiệu gian lận, kèm theo hàng triệu lượt cảnh báo được gửi thẳng tới người dùng.

Ngày 12-12, Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết đến nay đã có 122/147 đơn vị kết nối và gửi dữ liệu lên Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO).

Ngăn chặn rủi ro hơn 2.500 tỉ đồng

Từ nguồn dữ liệu tập trung này, hệ thống đã phát hiện 592.000 bản ghi tài khoản thanh toán và ví điện tử có dấu hiệu nghi vấn gian lận, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật.

Đồng thời, SIMO đã phát đi 2,13 triệu lượt cảnh báo đến khách hàng. Trong đó hơn 670.000 khách hàng đã chủ động tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau khi nhận cảnh báo. Động thái này giúp ngăn chặn rủi ro cho số tiền lên tới hơn 2.570 tỉ đồng.

SIMO “lọc” ra gần 600.000 nghi vấn gian lận, đồng thời phát cảnh báo tới hàng triệu khách hàng. Ảnh: T.L



Trong bối cảnh thanh toán số tăng trưởng mạnh, rủi ro an ninh mạng và gian lận tài chính diễn biến phức tạp, Vụ Thanh toán đang triển khai loạt giải pháp đồng bộ. Mục tiêu nhằm tăng cường an toàn cho hệ thống thanh toán và người dùng.

Nổi bật là việc tham mưu Thống đốc ban hành Chiến lược giám sát các hệ thống thanh toán tại Việt Nam. Đơn vị cũng hoàn thiện khung pháp lý về giám sát hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Đồng thời, hệ thống SIMO được đưa vào vận hành từ năm 2025, đây là bước tiến lớn trong việc nâng cao năng lực giám sát và phòng ngừa rủi ro.

SIMO được kỳ vọng trở thành “lá chắn” chủ lực. Hệ thống giúp các tổ chức tín dụng ra quyết định ngăn chặn giao dịch ngay lập tức, yêu cầu xác thực hoặc định danh tài khoản trước khi giao dịch trực tuyến. Việc này không chỉ giảm đáng kể nguy cơ lừa đảo mà còn tăng cường bảo vệ an toàn cho tài khoản thanh toán, ví điện tử của khách hàng.

Giao dịch qua QR Code tăng 700 lần

Trong 20 năm qua, quy mô giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh. Số lượng giao dịch tăng khoảng 500 lần, giá trị giao dịch tăng hơn 60 lần so với năm 2005.

Giai đoạn 2015–2025 ghi nhận mức mở rộng đáng kể ở các kênh số. Giao dịch qua Internet tăng khoảng 59 lần về số lượng và 21 lần về giá trị, giao dịch qua mobile tăng khoảng 280 lần về số lượng và 600 lần về giá trị.

Riêng phương thức QR Code bắt đầu phổ biến từ năm 2018. Đến nay, phương thức này tăng hơn 700 lần về số lượng và trên 400 lần về giá trị.

Các số liệu này phản ánh quá trình chuyển dịch mạnh mẽ của hành vi thanh toán trong nền kinh tế. Đồng thời, điều này cho thấy việc hoàn thiện khung chính sách thời gian qua đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế số và tài chính toàn diện tại Việt Nam.