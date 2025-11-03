Thanh toán số bước vào giai đoạn siết bảo mật, giảm gian lận 03/11/2025 16:19

(PLO)- Việt Nam trở thành nước đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á triển khai giải pháp thanh toán mới - click to pay nhằm rút ngắn thao tác giao dịch, tăng cường bảo mật trong bối cảnh thanh toán số tăng trưởng mạnh.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục khuyến khích các tổ chức tín dụng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, đặc biệt trong mảng thanh toán số. Đồng thời, NHNN khuyến khích ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI), học máy và dữ liệu lớn để phân tích hành vi khách hàng, cá nhân hóa sản phẩm và tự động hóa quy trình nghiệp vụ.

Trên nền tảng đó, việc kết hợp click to pay (một chuẩn thanh toán trực tuyến mới, giúp bạn không cần phải nhập chi tiết thông tin thẻ) với xác thực sinh trắc học đang tái định hình trải nghiệm thanh toán. Quy trình này được rút gọn tối đa, trong khi các lớp bảo mật được siết chặt hơn. Qua đó giúp giảm mạnh các hành vi gian lận như chiếm đoạt tài khoản, đánh cắp thông tin thẻ hay giả mạo giao dịch.

Loạt ngân hàng áp dụng chuẩn thanh toán mới của Visa

Mới đây, ngân hàng số Cake by VPBank đã bổ sung tên mình vào danh sách các ngân hàng hỗ trợ click to pay tại Việt Nam. Tính năng này giúp người dùng thanh toán trực tuyến mà không cần nhập lại thông tin thẻ, đồng thời được bảo vệ bởi công nghệ bảo mật nhiều lớp.

Được phát triển trên nền tảng Visa click to pay, triển khai tại Việt Nam từ tháng 9, tính năng cho phép người dùng thẻ Cake Visa chỉ cần nhập số điện thoại và email đã đăng ký tại các website có biểu tượng click to pay. Hệ thống sẽ tự động nhận diện thẻ liên kết và hoàn tất giao dịch trong vài giây.

Trước đó, MB, Vietcombank, VietinBank và VPBank đã nằm trong nhóm ngân hàng tiên phong triển khai giải pháp này, mở đường cho xu hướng chuẩn hóa thanh toán số theo tiêu chuẩn mới của Visa và tạo hiệu ứng lan tỏa đến toàn thị trường.

Các ngân hàng đẩy mạnh chuẩn thanh toán số, rút ngắn thao tác và tăng cường an toàn giao dịch. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Hữu Quang, Tổng giám đốc ngân hàng số Cake by VPBank cho biết: Việc triển khai tính năng mới nằm trong chiến lược nâng cấp trải nghiệm thanh toán của nhà băng, hướng tới sự đơn giản, tốc độ và an toàn cho người dùng.

Ở góc độ khách hàng, tính năng này sở hữu mức độ bảo mật vượt trội so với các phương thức thanh toán trực tuyến thông thường nhờ công nghệ mã hóa tokenization, chuyển đổi toàn bộ dữ liệu thẻ thật thành mã ảo dùng một lần và tự động vô hiệu nếu bị đánh cắp.

Bên cạnh đó, hệ thống còn được tăng cường bằng xác thực hai yếu tố và lớp bảo vệ 3D Secure, giúp kiểm tra danh tính chủ thẻ trước khi hoàn tất giao dịch, giảm thiểu tối đa rủi ro gian lận.

Xác thực sinh trắc học giúp giảm 60% vụ lừa đảo ngân hàng

Theo thông tin của Vụ Thanh toán (NHNN) vừa công bố, thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh, đặc biệt ở giao dịch qua QR Code, trong khi giao dịch rút tiền qua ATM giảm sâu.

Trong 9 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ, số lượng giao dịch ATM giảm 16,77%, giá trị giảm 5,74%, cho thấy thói quen dùng tiền mặt đang nhường chỗ cho các phương thức thanh toán số.

Đến nay, hầu hết dịch vụ ngân hàng cơ bản đã được thực hiện trên kênh số, nhiều ngân hàng đạt tỉ lệ khoảng 95% giao dịch thực hiện trên kênh số. Hệ sinh thái số, thanh toán số đã được thiết lập kết nối giữa dịch vụ ngân hàng với nhiều dịch vụ khác trong nền kinh tế để cung ứng trải nghiệm liền mạch cho khách hàng.

Các dịch vụ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (Cổng DVCQG), dịch vụ dân sinh như thanh toán điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục đều đã được kết nối. Hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử, dịch vụ gọi xe, đặt nhà hàng, tour du lịch trên các nền tảng số... cũng được đưa lên hoặc kết nối với ứng dụng di động của các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán.

Điều này cho phép người dân, doanh nghiệp giao dịch mua bán, thanh toán an toàn, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí ngay trên ứng dụng, nền tảng số quen thuộc hàng ngày.

Theo báo cáo của Cục Công nghệ thông tin (NHNN), tính đến hết ngày 10-10, đã có hơn 132,4 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF), hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD gắn chíp hoặc ứng dụng VneID.

Sau một thời gian làm sạch cơ sở dữ liệu khách hàng, áp dụng giải pháp đối khớp thông tin sinh trắc học, so với cùng kỳ năm 2024, số lượng khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền giảm gần 60%, số lượng tài khoản cá nhân nhận tiền lừa đảo giảm khoảng 52%.