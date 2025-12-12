VN-Index lao dốc phiên thứ 4, gần 60 mã giảm sàn trong 'biển lửa' 12/12/2025 16:18

​Thị trường chứng khoán tiếp tục chìm sâu trong sắc đỏ ngày 12-12, VN-Index giảm hơn 52 điểm và kéo dài chuỗi 4 phiên lao dốc, với gần 60 mã giảm sàn và áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường.

Chốt phiên 12-12, thị trường chứng khoán Việt Nam gặp áp lực bán lan rộng ở hầu hết các nhóm ngành. VN-Index giảm thêm 52,01 điểm, tương ứng 3,06%, xuống 1.646,89 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ 4 liên tiếp. Diễn biến giảm xuyên suốt cả ngày và gia tăng mạnh trong nửa cuối phiên chiều cho thấy bên bán hoàn toàn chiếm ưu thế.

Thanh khoản HOSE tăng lên gần 920 triệu cổ phiếu, tương ứng 24.698 tỉ đồng, cao hơn đáng kể so với phiên trước. Mức giao dịch lớn cho thấy lực bán chủ động đang chiếm ưu thế.

Sắc đỏ áp đảo trên toàn sàn khi HOSE ghi nhận 296 mã giảm, trong đó 31 mã giảm sàn, chỉ 40 mã tăng và 37 mã đứng giá. Tại HNX, chỉ số HNX-Index mất 5,78 điểm xuống 250,09 điểm; khối lượng giao dịch gần 98 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.955 tỉ đồng, với 133 mã giảm áp đảo 38 mã tăng. UPCoM-Index cũng giảm 0,73 điểm còn 119,26 điểm; giao dịch gần 84 triệu cổ phiếu (1.258 tỉ đồng), với xu hướng điều chỉnh lan rộng khi 198 mã giảm và 115 mã tăng.

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán ngày 12-12-2025. Ảnh: T.L

Tính chung ba sàn, toàn thị trường có tới khoảng 650 mã giảm, trong đó gần 60 mã giảm sàn.

Ở nhóm ngân hàng, nhiều mã chịu áp lực bán mạnh: EIB giảm sàn, STB giảm 3,6%, HDB giảm 4,9%, VPB giảm 5,7%. Nhóm chứng khoán cũng không thoát “vòng xoáy” điều chỉnh khi VIX, VDS, HBS đồng loạt giảm sàn..

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 550 tỉ đồng trên HOSE. Tính chung cả tuần, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng cả 5 phiên, góp phần gia tăng áp lực lên thị trường.

​Nhóm cổ phiếu bluechip từ ngân hàng, bất động sản đến bán lẻ tác động tiêu cực nhất đến thị trường.

​Theo giới phân tích, dù hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước phục hồi nhưng chưa đủ hỗ trợ tâm lý thị trường.

​Yếu tố tác động chính nằm ở vấn đề căng thanh khoản trên hệ thống ngân hàng. Dòng tiền rẻ và dồi dào thường tạo động lực tích cực cho chứng khoán. Ngược lại, căng thẳng thanh khoản và chi phí vốn tăng cao là yếu tố vĩ mô gây áp lực lên các kênh tài sản.

​Phiên giao dịch ngày 12-12 xác nhận thị trường chịu áp lực bán lớn, mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 1.700 điểm. Nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến thanh khoản và các chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng ở mức cao.