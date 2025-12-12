Lý do giá vàng khó giảm 12/12/2025 10:59

(PLO)- Giá vàng tiếp tục có tiềm năng tăng mạnh trong năm 2026.

Giá vàng thế giới hôm nay (12-12) chạm mức 4.272 USD/ounce, tương đương 137 triệu đồng/lượng. Giá vàng tăng tốc nhờ vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa cắt giảm lãi suất.

Ngân hàng Goldman Sachs mới đây nhận định tiềm năng tăng giá vàng vẫn tiếp tục vì Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Các ngân hàng trung ương toàn cầu chưa có dấu hiệu giảm mua vàng.

Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ leo lên mức 4.900 USD/ounce, tương đương 157 triệu đồng/lượng trong năm 2026.

Đồng quan điểm, Ngân hàng ING cho rằng các động lực chính của vàng, bao gồm việc mua vào của ngân hàng trung ương, cắt giảm lãi suất của Fed, đồng USD yếu hơn và rủi ro địa chính trị, vẫn còn nguyên vẹn.

ING dự báo giá vàng sẽ đạt trung bình 4.325 USD/ounce (139 triệu đồng/lượng) vào năm 2026 và tin rằng kim loại này sẽ còn lập kỷ lục mới.