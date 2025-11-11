Đàm phán cấp Bộ trưởng về Hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam – Hoa Kỳ 11/11/2025 20:30

(PLO)- Việt Nam và Hoa Kỳ vừa tổ chức phiên đàm phán trực tiếp cấp Bộ trưởng lần thứ 8 giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer.

Bộ Công Thương vừa cho biết từ 12 đến 14-11, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiến hành phiên đàm phán cấp kỹ thuật chính thức về Hiệp định thương mại đối ứng tại Thủ đô Washington của Hoa Kỳ.

Trước đó, ngày 10-11, hai nước đã tổ chức phiên đàm phán trực tiếp cấp Bộ trưởng lần thứ 8 giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, Trưởng đoàn đàm phán Hoa Kỳ.

Tại đây, hai Bộ trưởng đã trao đổi các vấn đề còn tồn tại, định hướng xử lý và thảo luận các nội dung về quan hệ thương mại song phương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer. Ảnh: BCT

Đánh giá cao việc hai nước đã thống nhất Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, ông Jamieson Greer coi đây là cơ sở quan trọng để hoàn tất quá trình đàm phán.

Ông cũng ghi nhận thiện chí, cách tiếp cận hệ thống và xử lý vấn đề của Việt Nam đối với những đề nghị mà Hoa Kỳ đưa ra. Đồng thời, phản hồi tích cực đối với một số đề nghị của Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng quan hệ kinh tế - thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ và thông báo các biện pháp mà Việt Nam đã chủ động thực hiện trong thời gian qua để thúc đẩy trao đổi thương mại song phương.

Bộ trưởng cho rằng việc hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng sẽ giúp củng cố hơn nữa quan hệ song phương không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà trong nhiều lĩnh vực khác, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Ông cũng đưa ra một số đề xuất nhằm đẩy nhanh tiến trình đàm phán và đề nghị hai bên áp dụng cách tiếp cận thực tiễn, linh hoạt. Những đề xuất này được phía Hoa Kỳ ghi nhận và giao cấp kỹ thuật Hoa Kỳ nghiên cứu.

Phiên đàm phán trực tiếp cấp Bộ trưởng lần thứ 8 giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer ngày 10-11. Ảnh: BCT

Hai Bộ trưởng nhất trí rằng phiên đàm phán lần này có ý nghĩa quan trọng để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, sớm hoàn tất Hiệp định và đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Như PLO đã thông tin, ngày 26-10, Việt Nam và Hoa Kỳ đã công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, nhân dịp Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Theo Tuyên bố chung, các điều khoản chính dự kiến của Hiệp định bao gồm: Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% như quy định tại Sắc lệnh Hành pháp số 14257 (2-4-2025), đã được sửa đổi, đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam. Đồng thời xác định một số sản phẩm thuộc Phụ lục III của Sắc lệnh 14356 (5-9-2025) được hưởng mức thuế đối ứng 0%.

Hai bên sẽ hợp tác xử lý các rào cản phi thuế quan, tháo gỡ các vấn đề liên quan đến giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế của Hoa Kỳ, đơn giản hóa quy trình phê duyệt dược phẩm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ sở hữu trí tuệ theo các điều ước quốc tế đã tham gia; giải quyết các quan ngại của Hoa Kỳ về thủ tục đánh giá sự phù hợp.

Hai bên cam kết xử lý rào cản đối với sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ tại thị trường Việt Nam, bao gồm cơ chế giám sát và công nhận giấy chứng nhận kiểm định của Hoa Kỳ...

Ngoài ra, hai nước ghi nhận các thỏa thuận thương mại gần đây giữa doanh nghiệp hai bên, gồm: Vietnam Airlines ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing, tổng trị giá hơn 8 tỉ USD; doanh nghiệp Việt Nam ký 20 biên bản ghi nhớ mua nông sản Mỹ trị giá hơn 2,9 tỉ USD Hoa Kỳ ghi nhận đề xuất của Việt Nam trước phiên đàm phán kỹ thuật hiệp định đối ứng.