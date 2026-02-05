MCH: Xuất khẩu tăng tốc, mở ra trụ cột tăng trưởng mới 05/02/2026 08:58

(PLO)- Trong suốt năm 2025, doanh thu quốc tế của Masan Consumer (HOSE: MCH) duy trì đà tăng trưởng tích cực và tiếp tục cải thiện trong quý gần nhất.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, riêng kênh kinh doanh quốc tế tăng trưởng gần 27% trong năm 2025. Diễn biến này cho thấy chiến lược Go Global đang bắt đầu tạo đóng góp thực tế, thay vì chỉ dừng ở định hướng dài hạn.

Việc duy trì tăng trưởng xuất khẩu trong bối cảnh thị trường tiêu dùng toàn cầu còn nhiều biến động giúp củng cố vai trò của thị trường quốc tế trong cấu trúc tăng trưởng trung và dài hạn của doanh nghiệp.

Go Global: Tăng trưởng ngắn hạn đang được củng cố bằng nền tảng dài hạn

Năm 2025, nhu cầu tiêu dùng tại nhiều thị trường lớn vẫn chịu tác động từ lạm phát, biến động tỷ giá và chi phí logistics. Người tiêu dùng có xu hướng thận trọng hơn trong chi tiêu, trong khi cạnh tranh giữa các thương hiệu quốc tế ngày càng gay gắt, đặc biệt ở nhóm thực phẩm và đồ uống.

Trong bối cảnh đó, việc duy trì tăng trưởng xuất khẩu hai chữ số không còn là điều dễ dàng. Đối với các doanh nghiệp đến từ thị trường mới nổi, thách thức còn đến từ yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng, khác biệt khẩu vị và chi phí xây dựng thương hiệu tại thị trường sở tại. Vì vậy, mức tăng trưởng gần 30% của kênh xuất khẩu trong năm 2025 mang ý nghĩa phản ánh năng lực triển khai thị trường và khả năng thích ứng của MCH, dù vẫn cần theo dõi thêm tính ổn định trong các năm tiếp theo.

Sau giai đoạn tái cấu trúc kênh phân phối, Masan Consumer đang từng bước lấy lại đà tăng trưởng trên nền tảng vận hành được chuẩn hóa. Trong quý IV-2025, doanh thu thuần đạt 9.275 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Tính chung cả năm 2025, doanh thu thuần đạt 30.557 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ.

CHIN-SU - thương hiệu gia vị được các chuyên gia ẩm thực và đầu bếp Việt Nam tin dùng.

Masan Consumer hiện đã xuất khẩu sản phẩm tới hơn 26 quốc gia với các nhóm sản phẩm chủ lực như nước mắm, tương ớt, cà phê và thực phẩm tiện lợi. Doanh thu quốc tế giai đoạn 2022–2024 tăng trưởng bình quân khoảng 16% mỗi năm. Biên lợi nhuận hoạt động tại thị trường nước ngoài đạt khoảng 30% trong năm 2024. Tỷ trọng doanh thu quốc tế tăng từ khoảng 1% năm 2020 lên gần 5% vào năm 2025 và được định hướng nâng lên mức 10–20% trong các năm tới.

Khi đặt cạnh mức tăng trưởng xuất khẩu gần 27% trong năm 2025, có thể thấy Go Global đang bắt đầu thể hiện đồng thời cả chiều rộng (mở rộng thị trường) và chiều sâu (đóng góp ngày càng rõ trong cơ cấu doanh thu). Việc tăng trưởng không chỉ đến từ một thị trường đơn lẻ mà trải rộng tại nhiều khu vực giúp giảm rủi ro tập trung và tạo dư địa mở rộng quy mô trong trung hạn.

Các thị trường trọng điểm gồm Mỹ, Đông Nam Á, Nhật Bản và Liên minh châu Âu, nơi nhu cầu đối với thực phẩm tiện lợi và sản phẩm châu Á tiếp tục tăng. Việc tập trung vào các thị trường có tiêu chuẩn cao cũng tạo áp lực tích cực lên năng lực vận hành, kiểm soát chất lượng và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp.

Tác động đối với cấu trúc tăng trưởng dài hạn

Việc xuất khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2025 giúp Masan Consumer từng bước đa dạng hóa nguồn doanh thu và giảm phụ thuộc vào thị trường nội địa. Khi quy mô doanh thu quốc tế mở rộng, doanh nghiệp có thể phân bổ hiệu quả hơn chi phí nghiên cứu sản phẩm, marketing và phát triển chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, tăng trưởng quốc tế vẫn đi kèm với các rủi ro về biến động kinh tế toàn cầu, chính sách thương mại, chi phí logistics và cạnh tranh. Việc duy trì biên lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào khả năng lựa chọn thị trường phù hợp, kiểm soát chi phí và xây dựng năng lực phân phối bền vững.

Những kết quả gần đây của MCH cho thấy xuất khẩu không còn là bước thử nghiệm, mà đã trở thành một động lực tăng trưởng rõ ràng trong hành trình mở rộng của doanh nghiệp. Đồng thời, bức tranh dài hạn đang dần hình thành, khi chiến lược vươn ra toàn cầu được xây dựng có hệ thống, từng bước tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Khi được duy trì một cách kiên định và nhất quán, xu hướng này sẽ không chỉ tạo ra tăng trưởng ngắn hạn, mà còn định hình một trụ cột phát triển bền vững trong nhiều năm tới.

Box: Masan Consumer (HOSE: MCH) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN). Với gần ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng, doanh nghiệp sở hữu những thương hiệu quen thuộc như Nam Ngư, CHIN-SU, Omachi, Kokomi và Wake-Up 247. Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời hàng đầu khu vực.