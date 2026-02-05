Đồng Nai trao giấy chứng nhận đầu tư 3 dự án FDI gần 550 triệu USD 05/02/2026 13:43

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án của doanh nghiệp FDI với tổng số vốn gần 550 triệu USD.

Ngày 5-2, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án FDI.

​Cụ thể, dự án Nhà máy Công ty TNHH Jabil Technology Việt Nam (đến từ Singapore) thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, xã Nhơn Trạch. Công ty Jabil Technology hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gia công thiết bị văn phòng và máy tính, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị truyền thông, thiết bị công nghiệp điện tử tiêu dùng với tổng vốn đăng ký đầu tư 80 triệu USD.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Kim Long trao giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án. Ảnh: VŨ HỘI.

Dự án thứ hai là Nhà máy Sembcorp Integrated Hub Đồng Nai 1 (tại Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, xã Long Thành) cũng đến từ Singapore. Dự án hoạt động trong lĩnh vực cho thuê nhà xưởng, văn phòng gắn với nhà xưởng và các công trình phụ trợ. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 69,65 triệu USD.

​Ngoài ra, dự án Nhà máy sản xuất lốp xe HAOHUA (Việt Nam) của Công ty TNHH HAOHUA Việt Nam (thuộc Tập đoàn HAOHUA, Trung Quốc), tại Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico (xã Tân Khai) chuyên sản xuất lốp Radial bán thép và lốp Radial toàn thép cho xe ô tô và các loại xe khác cũng được cấp phép tăng vốn đầu tư thêm 400 triệu USD, nâng tổng vốn đăng ký đầu tư vào Đồng Nai lên 900 triệu USD.

​Đặc biệt, để cấp phép tăng vốn đầu tư cho Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe HAOHUA (Việt Nam), Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã thực hiện cấp phép chỉ trong thời gian chưa đầy 24 tiếng.

​Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã thành lập 58 khu công nghiệp, trong đó 43 khu công nghiệp đang đi vào hoạt động với tổng diện tích trên 14.600 ha, tỉ lệ lấp đầy bình quân đạt khoảng 76%.