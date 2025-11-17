Trao giấy chứng nhận đầu tư dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall lớn nhất Việt Nam 17/11/2025 18:07

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại lớn nhất Đồng Nai với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng.

Chiều 17-11, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam, nhà đầu tư xây dựng dự án Aeon Mall Biên Hòa (phường Trấn Biên).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long chúc mừng Tập đoàn Aeon Mall Việt Nam vì đã tin tưởng, lựa chọn Đồng Nai là điểm đến chiến lược.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long (trái) trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam. Ảnh: VŨ HỘI

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, dự án Aeon Mall với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng (tương đương 261 triệu USD), đây không chỉ là một con số ấn tượng mà còn mang ý nghĩa chiến lược về thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Đồng Nai.

Dự án là minh chứng cho quyết tâm của tỉnh Đồng Nai trong việc phát triển mạnh mẽ ngành thương mại, dịch vụ, tương xứng với vị thế là tỉnh cửa ngõ kinh tế phía Nam, góp phần nâng tầm chất lượng sống.

Sự hiện diện của một thương hiệu bán lẻ hàng đầu thế giới như Aeon Mall sẽ mang đến cho người dân Đồng Nai một địa điểm mua sắm, giải trí, và ẩm thực tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại và tiện nghi nhất. Dự án không chỉ là một Trung tâm thương mại mà còn là một biểu tượng kiến trúc mới, góp phần tạo nên diện mạo đô thị văn minh, năng động cho tỉnh Đồng Nai. Ông Nguyễn Kim Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Trung tâm thương mại Aeon Mall Biên Hòa. Ảnh: VH

Dự án Aeon Mall Biên Hòa có diện tích gần 12ha, nằm trên mặt tiền đường Đặng Văn Trơn (phường Trấn Biên). Đây là dự án Trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh Đồng Nai được cấp phép đầu tư xây dựng, vận hành trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và văn phòng cho thuê...

Ngoài ra, Aeon Mall Biên Hòa sẽ thực hiện quyền nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối bán buôn và phân phối bán lẻ các hàng hóa theo quy định

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu của khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Theo dự kiến, dự án sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động trong năm 2027 sẽ thúc đẩy lĩnh vực thương mại dịch vụ của tỉnh, một trong 6 trụ cột phát triển của tỉnh Đồng Nai.