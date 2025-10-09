Đồng Nai phát triển trạm sạc xe điện tại khu thương mại, công viên... 09/10/2025 16:26

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất việc triển khai mô hình tích hợp trạm sạc xe điện vào các công trình hiện hữu như Khu thương mại - dịch vụ, trạm xăng dầu, bãi đỗ xe công cộng, công viên...

Ngày 9-10, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các Sở Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và UBND các phường xã về việc phát triển hệ thống trạm sạc xe điện trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc sớm hình thành mạng lưới trạm sạc nhằm giải quyết nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong hoạt động giao thông và kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, khuyến khích việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội bền vững.

Do đó, UBND tỉnh thống nhất theo đề xuất của Sở Công Thương về triển khai mô hình tích hợp trụ sạc vào các công trình hiện hữu như khu thương mại - dịch vụ, chung cư, cơ sở lưu trú, trạm dừng chân, trạm xăng dầu, bãi đỗ xe công cộng, công viên.

Một trạm sạc xe điện tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: CTV.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu việc phát triển hệ thống trạm sạc này phải tuân thủ các quy định về pháp luật hiện hành về xây dựng và thực hiện do các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về năng lực, tránh việc phát triển ồ ạt, mất kiểm soát gây tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn giao thông…

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Công Thương cùng các đơn vị liên quan khảo sát thực tế, lựa chọn một số vị trí để triển khai thí điểm tích hợp trụ sạc vào các công trình hiện hữu như bãi đậu xe, công viên, khu thương mại…. Các vị trí này phải đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, an toàn điện và không ảnh hưởng đến các công trình khác.

Riêng đối với vị trí lắp đặt trên các khu đất công cộng như công viên, bãi đậu xe công cộng, bãi đậu xe công trình phải thực hiện tổ chức đấu giá theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các quy định của pháp luật hướng dẫn công tác cấp phép xây dựng và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, sớm bổ sung loại hình “đất cho công trình trạm sạc điện” để tạo cơ sở pháp lý các dự án trạm sạc độc lập trong tương lai.