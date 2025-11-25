Phải rà soát, phân loại phương tiện trước khi bắt buộc sử dụng xăng E10 25/11/2025 14:41

(PLO)- Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng điều quan trọng là cần truyền thông rõ ràng để người tiêu dùng hiểu xăng sinh học E5 hay E10 đều phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật.

Ngày 25-11, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức tọa đàm "Sử dụng xăng sinh học E10 - Phát triển bền vững". Mục tiêu nhằm cung cấp góc nhìn toàn diện về vai trò, cơ hội và điều kiện để E10 trở thành nhiên liệu chủ đạo trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, cho biết Chính phủ đã ban hành và triển khai hàng loạt quyết sách để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Trong đó, chủ trương phát triển và sử dụng xăng sinh học E10 là một bước đi quan trọng.

Từ tháng 8-2025, Petrolimex và PVOIL đã thí điểm phân phối E10 tại TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Chỉ sau ba tháng, sản lượng E10 tại nhiều địa phương đã tăng 12% - 18%. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng tin tưởng vào nhiên liệu xanh.

Trên cơ sở kết quả đó, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 50/2025. Thông tư này quy định từ ngày 1-6-2026, toàn bộ xăng không chì trên thị trường phải được phối trộn thành xăng E10. Song song đó, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện Tiêu chuẩn Việt Nam CAFC, đặt mục tiêu mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa cho ô tô con từ năm 2030.

Về lộ trình, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho rằng các doanh nghiệp có cơ sở vật chất, hạ tầng hoàn thiện có thể chuyển đổi từ ngày 1-6-2026.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã đề xuất các bộ, ngành liên quan hoàn thiện bộ quy chuẩn xăng E5 và E10 để các doanh nghiệp thực hiện đúng; đồng thời rà soát, hướng dẫn nông dân xây dựng vùng trồng và tuyên truyền để người dân sử dụng xăng E10.

"Sự vào cuộc của các sở, ngành, sự đồng thuận của người dân thì xăng E10 sẽ đến gần hơn với người tiêu dùng", bà Hiền khẳng định.

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: BTC

Trong khi đó, PGS.TS Văn Đình Sơn Thọ nhìn nhận TP.HCM hiện có 8,5 triệu phương tiện xe máy. Để đưa chính sách bắt buộc sử dụng xăng E10, cần phải rà soát, kiểm kê và phân loại rõ. Việc này nhằm xác định số lượng phương tiện tương thích với xăng E5, E10 và không phù hợp, từ đó mới có phương án chuyển đổi.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Giang Chấn Tây, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bội Ngọc, cho rằng nếu đã xác định chuyển sang năng lượng sinh học thì nên có lộ trình, truyền thông và giải pháp rõ ràng. Cần loại bỏ xăng khoáng truyền thống, giống như Indonesia, Thái Lan đã làm.

Theo ông Tây, chỉ khi thị trường được tái cấu trúc đúng hướng nhiên liệu xanh hoàn toàn (loại bỏ xăng khoáng), E10 mới có cơ hội sống thật sự.

Đồng thời, ông Tây kiến nghị Bộ Công Thương xây dựng lại giá cơ sở. Cần có cơ chế tính bù chi phí hao hụt cho doanh nghiệp bán lẻ thông qua chiết khấu hoặc hoa hồng. Ông cho rằng chỉ khi người bán lẻ yên tâm về chi phí hao hụt, họ mới dám nhận hàng về bán.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cho rằng điều quan trọng cần truyền thông rõ ràng đến người tiêu dùng là xăng sinh học E5 hay E10 đều phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật.