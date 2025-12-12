Ca nô tự chế va chạm đò ngang trên sông Tiền, người lái đò rơi xuống sông mất tích 12/12/2025 12:16

(PLO)- Sau cú va chạm giữa ca nô tự chế và đò ngang trên sông Tiền (Đồng Tháp), người lái đò rơi xuống sông, mất tích.

Video: Ca nô tự chế va chạm đò ngang trên sông Tiền, người lái đò rơi xuống sông mất tích

Vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 11-12, anh NVT (45 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển chiếc ca nô tự chế chở theo anh LMP (43 tuổi, ngụ tỉnh đồng Tháp) lưu thông từ sông Bảo Định hướng ra sông Tiền.

Khi phương tiện ra sông Tiền, đến đoạn gần bến phà Tân Long (phường Tân Long) thì va chạm với chiếc đò ngang của ông HHV (60 tuổi, ngụ phường Quới Sơn, Vĩnh Long).

Cú va chạm làm 2 phương tiện bị lật ngang chìm xuống dòng nước. Hai người trên ca nô bơi được vào bờ, riêng ông V rơi xuống sông mất tích.