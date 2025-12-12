Đồng Nai: Hung thủ bắn chết người phụ nữ trong đêm đã bị bắt 12/12/2025 06:06

(PLO)- Vì mâu thuẫn từ trước, hung thủ đã dùng súng bắn chết người phụ nữ trong đêm.

Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, ngụ phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Hung thủ Nguyễn Văn Dương.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn với bà XT (53 tuổi, ngụ phường An Lộc) từ trước nên Dương nảy sinh ý định giết hại bà T.

Khoảng tháng 8-2024, Dương lên mạng xã hội đặt mua súng và đạn để thực hiện hành vi giết người.

Đêm 6-12, Nguyễn Văn Dương dùng súng bắn bể cửa kính nhà bà T. Khi bà này ra mở cửa thì bị Dương bắn trúng vùng cổ khiến nạn nhân tử vong.

Khẩu súng hung thủ gây án.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường An Lộc, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và VKSND khu vực 10, tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường truy xét và bắt được Dương, thu giữ 1 khẩu súng hơi nén bắn đạn chì và gần 600 viên đạn.