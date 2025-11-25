Doanh nghiệp toàn cầu khó tìm kỹ sư AI ở Singapore nhưng Việt Nam thì có 25/11/2025 14:33

(PLO)- Trong cơn khát nhân lực công nghệ toàn cầu, Việt Nam đang đứng trước cơ hội "vàng" để tham gia cuộc đua AI nhờ lợi thế dân số trẻ và khả năng học hỏi nhanh, không cần tốn nhiều thời gian tích lũy nền tảng cũ.

Sáng 25-11, tại Trung tâm hội nghị Thisky Hall Sala (TP.HCM), bên cạnh Talkshow "Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW" mở màn cho Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 còn diễn ra tọa đàm AI Generation NOW - "Thế hệ AI - Hành động ngay từ hôm nay".

Sự kiện có sự tham gia của các diễn giả quốc tế như Prof. Johnny Chung Yin Ho, ông Daniel Theobald, Prof. Wesley Rosslyn-Smith và đại diện Techcombank.

Doanh nghiệp toàn cầu tìm kiếm nhân tài AI

Phiên thảo luận tập trung vào chiến lược phát triển nhân tài AI, thúc đẩy sự phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp, học thuật và các tổ chức quốc tế. Sự hợp tác này không chỉ tạo nền tảng phát triển bền vững cho nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn giúp TP.HCM và Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế. Đồng thời, việc này còn giúp triển khai chuyển đổi xanh, số hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gia nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bài trình bày với chủ đề "AI for Everyone - Vai trò của giới trẻ trong việc dẫn dắt và chuyển đổi", ông Đặng Văn Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn CMC, cho biết chúng ta nghe nói AI đang ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, nhưng CMC nhìn thấy cơ hội vô cùng lớn khi tận dụng AI.

Theo ông Tú, công nghệ AI thay đổi nhanh chóng tạo cơ hội lớn cho các bạn trẻ Việt Nam. Trước đây với các xu hướng công nghệ khác, chúng ta cần thời gian để học, tích lũy nền tảng nghiên cứu để khai thác hiệu quả. Riêng công nghệ AI, vào tháng 11-2022 khi ChatGPT ra đời, thị trường chứng kiến sự bùng nổ tuyển dụng kỹ sư AI hiếm thấy. Hơn một năm sau, từ 2023-2024, nhu cầu tuyển dụng AI Agent đã tăng 185%.

"Sắp tới chúng ta sẽ thấy sự thay đổi nhu cầu tuyển dụng kỹ năng kiến thức liên quan đến ứng dụng AI trong robot, phần mềm. Chúng tôi tin người Việt Nam có khả năng học rất nhanh, chúng ta không cần tích lũy ngay từ đầu mà hoàn toàn có cơ hội bắt đầu cùng các tập đoàn lớn trên thế giới trong cuộc đua về công nghệ AI", ông Tú nói.

Lãnh đạo Tập đoàn công nghệ CMC chia sẻ thông tin tại tọa đàm. Ảnh: THUẬN VĂN

Lợi thế của Việt Nam là thế hệ trẻ

Cũng theo ông Tú, khi CMC làm việc với khách hàng Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, họ luôn đặt câu hỏi tại sao phải hợp tác với Việt Nam.

"Nếu doanh nghiệp quy mô toàn cầu tìm kiếm 5.000, 10.000 thậm chí 20.000 kỹ sư AI mà đến Singapore thì khó. Trong khi Việt Nam với hơn 100 triệu dân, nhất là thế hệ trẻ, đây là lợi thế lớn của Việt Nam", ông Tú nhận định.

Thêm nữa, Việt Nam có lợi thế lớn đặc biệt về xu hướng học tập, nghiên cứu các ngành khoa học kỹ thuật như STEM (khoa học máy tính). Thống kê cho thấy tại Thái Lan, tỉ lệ sinh viên học ngành khoa học máy tính ít hơn Việt Nam. Đây là cơ hội cho các bạn trẻ nhanh chóng đầu tư học kỹ năng mới, đặc biệt là AI.

Đối với các làn sóng công nghệ như AI và bán dẫn, Việt Nam được cộng đồng quốc tế quan tâm, rất nhiều tập đoàn lớn đã tìm đến. Nhiều chuyên gia về AI của Việt Nam cũng rất nổi tiếng. Trong khi đó, ở các làn sóng công nghệ trước, người Việt Nam không xuất hiện nhiều.

Ngoài cơ hội, lĩnh vực này còn có sự quan tâm của Nhà nước về thể chế, chính sách như Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là động lực quan trọng và là cơ hội tốt cho giới trẻ khi có sự hỗ trợ từ Nhà nước, thị trường và doanh nghiệp. Chúng ta có "thiên thời, địa lợi", còn "nhân hòa" là việc các bạn trẻ nắm bắt cơ hội để thúc đẩy phát triển.

Khách tham quan các sản phẩm công nghệ. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Tú, về cơ hội, chính sách, nguồn lực chúng ta có nhưng Việt Nam cũng gặp không ít thách thức. Thứ nhất, thiếu mô hình AI phục vụ riêng cho Việt Nam, cản trở việc áp dụng công nghệ. Thứ hai là hạn chế về dữ liệu và tài nguyên, đặc biệt là dữ liệu lớn. Đây là bài toán cần lựa chọn để giải quyết.

Thứ ba, doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu năng lực ứng dụng AI. Điều này cho thấy chúng ta thiếu nhân lực có kỹ năng về AI, thể hiện việc chúng ta đang có một thị trường vô cùng lớn.

Vì vậy, với vai trò của mình, CMC nhận thức rõ tầm quan trọng của AI và dẫn dắt với chiến lược AI-X. Đây là cách tiếp cận toàn diện cho chuyển đổi AI, đảm bảo lợi ích bền vững cho toàn xã hội.

Tại tập đoàn, CMC coi nguồn nhân lực trẻ là trung tâm của chiến lược AI-X, thành lập C-OpenAI (2025) với đa số là đội ngũ nhân sự trẻ, tham gia phát triển các mô hình ngôn ngữ tiếng Việt. Đơn vị cũng đào tạo 500 kỹ sư AI và bán dẫn trong khuôn khổ hợp tác với Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP) và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR). Bên cạnh đó, trường Đại học CMC hiện đang đào tạo 2.000 – 3.000 sinh viên ngành STEM.