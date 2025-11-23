Đề xuất thí điểm dạy về AI tại một số trường, bắt đầu tháng 12-2025 23/11/2025 17:05

(PLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất thí điểm dạy nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (Al) tại một số cơ sở giáo dục được lựa chọn và được đánh giá thường xuyên, thời gian bắt đầu từ tháng 12-2025.

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo hướng dẫn triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) trong trường phổ thông.

Hoạt động này được thực hiện trên cơ sở các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số quốc gia, đột phá phát triển giáo dục và chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030.

Học sinh làm quen với Al từ cấp tiểu học

Theo Bộ GD&ĐT, trong bối cảnh mới, AI có tốc độ phát triển rất nhanh, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống. Đưa nội dung giáo dục AI vào nhà trường phổ thông nhằm giúp học sinh phát triển khả năng tiếp nhận, mở rộng tri thức, sáng tạo trong thế giới số; đồng thời hình thành năng lực ứng dụng AI vào học tập, công việc và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Khung nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông được xây dựng dựa trên 4 mạch kiến thức chính, gắn với 4 miền năng lực: Tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.

Theo Bộ, cách thiết kế này không chỉ trang bị hiểu biết về công nghệ mà còn giúp học sinh nhận thức rõ ranh giới giữa việc sử dụng AI và trách nhiệm xã hội, bảo đảm công nghệ phục vụ con người một cách an toàn, nhân văn.

Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo hướng dẫn triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo trong trường phổ thông. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Nội dung giáo dục AI được chia theo 2 giai đoạn phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi: Giai đoạn giáo dục cơ bản (bao gồm cấp tiểu học và THCS) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT).

Ở cấp tiểu học, học sinh làm quen với AI qua các ứng dụng trực quan như nhận diện hình ảnh, giọng nói, hiểu rằng AI do con người tạo ra và bước đầu hình thành ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ở cấp THCS, học sinh được trang bị hiểu biết cơ bản về nguyên lý hoạt động của AI, dữ liệu và thuật toán, thực hành sử dụng các công cụ AI trong học tập, nhận diện rủi ro và thiên kiến.

Lên cấp THPT, học sinh tiến tới thiết kế các hệ thống AI đơn giản, phát triển tư duy giải quyết vấn đề phức tạp và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Dự thảo nhấn mạnh việc triển khai nội dung giáo dục AI phải linh hoạt, không gây quá tải cho chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Các nhà trường căn cứ yêu cầu cần đạt của từng môn học, hoạt động giáo dục để lồng ghép, tích hợp nội dung AI phù hợp, có thể thông qua bài học, chuyên đề, dự án học tập hoặc mô hình câu lạc bộ. Nội dung, hoạt động dạy học phải phù hợp với nhu cầu, khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh từng cấp, từng lớp.

Bộ GD&ĐT khuyến khích các địa phương và cơ sở giáo dục phát huy tính chủ động, tận dụng tối đa cơ sở vật chất, nguồn lực sẵn có, tránh đầu tư dàn trải, kém hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh hợp tác, xã hội hóa để huy động nguồn lực chuyên môn, học liệu, tạo thêm cơ hội trải nghiệm thực tế cho học sinh.

Một yêu cầu được nhấn mạnh là phải có giải pháp phù hợp để mọi học sinh, đặc biệt ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đều có cơ hội tiếp cận giáo dục AI.

Thí điểm tại một số trường từ tháng 12-2025

Lộ trình triển khai được xây dựng theo từng giai đoạn. Từ tháng 6 đến 9-2025, Bộ GD&ĐT đã nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn, xây dựng dự thảo khung nội dung với sự tham gia của chuyên gia trong nước và quốc tế.

Tháng 10 và 11-2025, Bộ thành lập hội đồng đánh giá, tổ chức hội thảo lấy ý kiến các sở GDĐT, nhà khoa học, cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân liên quan. Song song, dự thảo công văn hướng dẫn thí điểm nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông được gửi xin ý kiến rộng rãi.

Tháng 12-2025, Bộ xây dựng tài liệu, tập huấn đội ngũ cốt cán để chuẩn bị triển khai. Giai đoạn từ tháng 12-2025 đến 5-2026, việc dạy học thí điểm được thực hiện tại một số cơ sở giáo dục được lựa chọn và được đánh giá thường xuyên.

Đến tháng 6-2026, Bộ sẽ tổng kết, đánh giá kết quả, hoàn thiện khung nội dung AI, làm cơ sở đề xuất triển khai rộng rãi trong các năm học tiếp theo.

Cùng với giáo dục học sinh, Bộ GD&ĐT cũng dự kiến thí điểm ứng dụng AI trong quản lý và hỗ trợ giáo viên, như soạn bài, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, qua đó từng bước đưa AI trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động dạy và học trong nhà trường.