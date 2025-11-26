Hàng loạt công nghệ AI, bán dẫn trình diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ 26/11/2025 06:09

(PLO)-Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM năm nay có chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và phát minh, sáng chế công nghệ 4.0”. Đây là sự kiện trọng điểm nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025.

Tối 25-11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tuyên bố khai mạc “Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 3 năm 2025” (GRECO 2025).

​Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng, cho biết TP.HCM đang đứng trước bước ngoặt lịch sử. Thành phố vừa hoàn thành việc hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là nơi ba cực kinh tế năng động nhất Việt Nam hội tụ, mở ra giai đoạn tái cấu trúc không gian phát triển.

​TP.HCM có khát vọng xây dựng thành phố đến năm 2030 trở thành siêu đô thị văn minh, hiện đại. Thành phố sẽ là trung tâm đổi mới sáng tạo, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống.

​“Thành phố nhận thức rất rõ để góp phần phát triển kinh tế đất nước bền vững, cần đổi mới mô hình tăng trưởng”, ông Dũng nói.

​Theo đó, TP.HCM sẽ cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu. Đồng thời, thành phố đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện; tăng cường hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển lớn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tham quan không gian triển lãm. Ảnh: P.QUỐC

Ông Dũng khẳng định thành phố xem GRECO 2025 là hoạt động thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp. Sự kiện tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp thành phố, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội trao đổi, giao lưu; gặp gỡ doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế.

​Các đơn vị tham gia trưng bày còn trình diễn và giới thiệu các mô hình, giải pháp công nghệ xanh, các sản phẩm mới nghiên cứu phát triển đến khách tham quan suốt chương trình.

​“Đây sẽ là cầu nối, tăng cường hiệu quả gắn kết giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng”, ông Dũng nhấn mạnh.

​Cũng theo ông Dũng, sự kiện còn gắn kết doanh nghiệp với nhà đầu tư và các đối tác chiến lược. Từ đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh kết nối kinh doanh, phát triển sản xuất và xuất khẩu.

​Không gian trưng bày GRECO năm nay được chia thành ba phân khu chính. Khu vực thứ nhất trưng bày các thành tựu công nghệ số, đổi mới sáng tạo, AI, công nghệ bán dẫn, vi mạch. Các ứng dụng khoa học công nghệ cao phục vụ chuyển đổi xanh cũng được giới thiệu tại đây.

​Khu vực thứ hai giới thiệu sản phẩm chuyên ngành, bao gồm các giải pháp cốt lõi về năng lượng, giao thông, đô thị thông minh. Ngoài ra, các giải pháp về tài chính, du lịch và tiêu dùng xanh cũng được trưng bày.

​Khu vực cuối cùng tập trung vào phát triển bền vững, tôn vinh các doanh nghiệp theo định hướng ESG và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khẳng định quyết tâm xây dựng hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn của thành phố.

​Chương trình năm nay tạo điểm nhấn với chuỗi hoạt động đa dạng, điển hình là hoạt động bảo vệ môi trường "đổi rác lấy quà".