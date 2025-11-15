Thúc đẩy tiêu dùng xanh ở giới trẻ qua Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 15/11/2025 15:32

(PLO)- Theo các chuyên gia, tinh thần hưởng ứng tiêu dùng xanh của giới trẻ đang góp phần quan trọng trong hành trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2050 của Việt Nam.

Sáng 15-11 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 chính thức khai mạc, nhằm thúc đẩy lối sống và xu hướng tiêu dùng xanh.

Đây cũng là hoạt động thường niên trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) và các đơn vị đồng hành tổ chức.

Phát biểu lễ khai mạc ngày hội Việt Nam Xanh 2025, ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết, lối sống xanh sẽ được lan tỏa mạnh mẽ bởi những lực lượng tiên phong là các bạn trẻ.

Bên cạnh đó, ông Chữ kêu gọi người dân hãy cùng thực hành phân loại rác, tiết kiệm năng lượng, ưu tiên tiêu dùng xanh. Các doanh nghiệp nghiên cứu chuyển đổi sản xuất xanh mạnh mẽ hơn nữa. Các cấp chính quyền tiếp tục tạo điều kiện để các sáng kiến, mô hình xanh được nhân rộng.

"Mỗi hành động hôm nay sẽ tạo nên một Việt Nam xanh hơn, bền vững hơn cho thế hệ mai sau", ông Chữ nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng nhấn mạnh, Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 không chỉ là một sự kiện truyền thông, mà còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần hành động vì môi trường và phát triển bền vững đến cộng đồng.

TS. Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. ẢNH: QUANG ĐỊNH

"Biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế, xã hội, chính trị, ngoại giao và an ninh, đòi hỏi các quốc gia phải chung tay, phối hợp hành động hiệu quả", ông Quang nhấn mạnh.

Ông Quang cho biết, tại COP26, Chính phủ Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Để hiện thực hóa cam kết này, Chính phủ đã ban hành đề án triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó chuyển đổi năng lượng và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả là trọng tâm, hướng tới nền kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Tại đây, ông Quang nhấn mạnh vai trò của mỗi người dân trong việc thay đổi nhận thức, thói quen tiêu dùng và hành vi sống. Những hành động cá nhân tưởng nhỏ bé nhưng lại góp phần quan trọng trong việc giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ hệ sinh thái.

Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cũng đánh giá tinh thần và nhận thức của giới trẻ Việt Nam trong xu hướng tiêu dùng xanh và hành động bảo vệ môi trường, đang góp phần quan trọng trong hành trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2050

Theo đó, dự án Việt Nam Xanh, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam triển khai, là sáng kiến truyền thông mang tính cộng đồng, kết nối các nguồn lực để lan tỏa tinh thần sống xanh và thúc đẩy tiêu dùng bền vững trên phạm vi toàn quốc.

Để thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh, nhiều doanh nghiệp tham gia triển lãm tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 đã mang đến nhiều không gian trải nghiệm, trưng bày sản phẩm xanh.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trải nghiệm gian hàng xanh tại sự kiện. Ảnh: THU HÀ

Nhiều bạn trẻ đang tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm đến từ mật dừa organic. Ảnh: THU HÀ

Sản phẩm túi cói được làm từ cây bồn bồn. ẢNH: THU HÀ

Đơn cử tại gian hàng Suntory PepsiCo nhiều khách tham quan đã được trải nghiệm không gian xanh thông qua việc đổi rác như túi snack, chai nhựa, lon nhôm, giấy... để lấy quà.

Bạn trẻ tham gia thử thách phân loại rác. ẢNH: QUANG ĐỊNH

Hay như tại không gian trải nghiệm của PRO Việt Nam, khách tham quan được tham gia các minigame như "thử thách hiểu biết sống xanh", trả lời trắc nghiệm về các loại nhãn bao bì tái chế hoặc "đúng rác, nhận quà", phân loại 10 mẫu vật vào các thùng: rác tái sử dụng, rác tái chế, rác hữu cơ và rác khác...

Ly/cốc, thìa... được làm từ phụ phẩm nông nghiệp. ẢNH: THU HÀ

Bà Bùi Phương Thảo, Giám đốc bền vững AirX Carbon, cho biết hiện nay các sản phẩm xanh đang được người tiêu dùng trên thế giới ưu tiên chọn lựa.

Tính đến quý 4-2025, sản phẩm của AirX Carbon đã được xuất khẩu sang hơn 15 quốc gia, trong đó có các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao về vật liệu và môi trường như Đức, Úc, Canada, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước Đông Nam Á.

Đến với ngày hội Việt Nam Xanh 2025, đơn vị của bà Thảo mang đến nhiều sáng kiến mới từ phụ phẩm nông nghiệp như NetZero Pallet và cốc làm từ bã cà phê. Bà cũng kỳ vọng sẽ thu hút nhiều sự quan tâm từ người dùng cũng như đối tác trong và ngoài nước.