Giải pháp mới thúc đẩy năng lượng xanh Việt Nam 07/11/2025 16:39

Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam (lần thứ 5) với chủ đề “Giải pháp chính sách, công nghệ phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng và điện mặt trời khu công nghiệp tại Việt Nam” đã quy tụ nhiều nhà quản lý ngành, chuyên gia, doanh nghiệp ngành năng lượng.

Mục tiêu diễn đàn nhằm thảo luận, chia sẻ những thách thức, rào cản và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để có thể thực hiện thành công mục tiêu về lưu trữ năng lượng của Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết: Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt ngày 15-4, trong đó mục tiêu và lộ trình chuyển dịch năng lượng được xác định cụ thể, nhất là giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Đặc biệt, cơ cấu tổng công suất hệ thống điện có sự chuyển dịch thay đổi căn bản theo hướng năng lượng xanh ngày càng chiếm tỉ lệ cao và dần chiếm ưu thế trong hệ thống.

Toàn cảnh diễn đàn.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các cam kết về trung hòa carbon vào năm 2050, đồng thời đứng trước thách thức lớn từ quá trình chuyển dịch năng lượng và gia tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo không ổn định (như điện gió và điện mặt trời), hệ thống pin lưu trữ (BESS) nổi lên như một giải pháp công nghệ mang tính nền tảng và đột phá.

Trong dài hạn, BESS sẽ là một cấu phần không thể thiếu của hệ thống điện hiện đại - nơi năng lượng không chỉ được sản xuất và tiêu thụ mà còn được lưu trữ, điều phối linh hoạt theo nhu cầu thực tế và điều kiện thị trường.

Ông Nguyễn Thế Hữu cho biết thêm: Trong cuối năm 2024 và 10 tháng năm 2025, các quy định chính sách mới của Chính phủ và Bộ Công Thương đã tháo gỡ đáng kể vướng mắc về cơ chế chính sách cho phát triển điện lực.

Tuy nhiên, một số cơ chế còn thiếu như khung giá mua/bán điện cho pin lưu trữ và nguồn linh hoạt; chưa có giá công suất tách bạch với giá điện năng; chưa rõ ràng trong quy định tham gia thị trường điện cạnh tranh đối với các dự án nguồn theo quy hoạch.

Vì vậy, Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam (lần 5) tổ chức với các chuyên đề chuyên sâu là rất thiết thực.

Kết thúc diễn đàn, ban tổ chức phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo tổng hợp đầy đủ các tham luận, phản biện, kiến nghị tại diễn đàn để kiến nghị, đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành các giải pháp và cơ chế phù hợp.