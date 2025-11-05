EVNHCMC đồng hành cùng Triển lãm Ngành năng lượng – công nghiệp hỗ trợ - HVCR năm 2025 05/11/2025 18:36

Chương trình do Sở Công thương TP.HCM tổ chức với sự tham gia của hơn 350 gian hàng đến từ các doanh nghiệp thuộc 16 quốc gia, trong đó Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tiếp tục là đơn vị đồng hành cùng triển lãm ngành năng lượng.

Tới dự chương trình khai mạc có ông Trịnh Quốc Vũ – Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), ông Hà Văn Út - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, ông Bùi Trung Kiên – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC và đại diện các doanh nghiệp có gian hàng tại triển lãm.

Đến với triển lãm lần này, Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ giới thiệu các sản phẩm tự động hoá và ứng dụng chuyển đổi số trong vận hành lưới điện như: Hệ thống lưới điện thông minh siêu nhỏ - MicroGrid; Hệ thống quản lý lưới điện trên nền GIS; Bản đồ quản lý mất điện trực tuyến; Chương trình OMS, Bộ kính – nón thông minh; Công nhân điện kỹ thuật số và các công cụ dụng cụ chuyên dụng hiện đại khác…

Ông Bùi Trung Kiên – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC (mặc áo trắng) cùng lãnh đạo Bộ Thương, Sở Công Thương, các đơn vị thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm ngành năng lượng.

Việc luôn tiên phong đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào mọi hoạt động của EVNHCMC đã và đang tiếp tục mang lại những thành quả đầy tự hào cho ngành điện TP mang tên Bác.

Tính tới hết năm 2024, công suất cực đại của EVNHCMC đạt 5.212MW, thời gian mất điện trung bình (SAIDI) giảm còn 24 phút/khách hàng/năm, số lần mất điện trung bình (SAIFI) còn 0,29 lần/khách hàng/năm, tổn thất điện năng giảm còn 2,97%, tự động hoá 100% lưới điện, vận hành trung tâm điều khiển với phần mềm vận hành SCADA/DMS, 100% trạm biến áp 110kV không người trực, 100% lưới điện trung thế được điều khiển từ xa - vận hành tự động, số hoá 100% công tác vận hành - quản lý lưới điện, ứng dụng bảo dưỡng - sửa chữa theo công nghệ CBM và nhiều thành quả khác trong công tác quản trị doanh nghiệp, chăm sóc khách hàng… Điều đó sẽ góp phần quan trọng tạo tiền đề cho việc thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế tới TP.HCM.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hà Văn Út – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM nhấn mạnh: Tham dự chuỗi sự kiện này, cộng đồng doanh nghiệp TP.HCMnói riêng và cả nước nói chung cần tranh thủ tiếp cận, tiếp nhận những sản phẩm, công nghệ, những giải pháp kĩ thuật, ý tưởng mới, đối tác mới… tại triển lãm. Qua đó, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội hợp tác và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Hà Văn Út – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP,HCM phát biểu khai mạc triển lãm.

Ông Bùi Trung Kiên – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết: “EVNHCMC luôn coi trọng việc đồng hành cùng những sự kiện có ý nghĩa thiết thực đối với tiến trình chuyển đổi năng lượng và phát triển công nghiệp của TP.HCM.

Triển lãm ngành năng lượng năm nay là cơ hội để chúng tôi giới thiệu những thành tựu nổi bật trong tự động hoá, chuyển đổi số và hiện đại hoá lưới điện, đồng thời lắng nghe các xu hướng công nghệ mới của thế giới.

Thông qua hoạt động trưng bày, trình diễn và kết nối tại triển lãm, EVNHCMC mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong ngành năng lượng, góp phần nâng cao năng lực cung ứng điện năng an toàn, tin cậy và bền vững cho TP.

Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia và tổ chức quốc tế, những giải pháp và mô hình tiên tiến sẽ nhanh chóng được lan tỏa và ứng dụng, hỗ trợ TP.HCM trở thành trung tâm năng lượng thông minh, xanh và hiệu quả trong khu vực” – ông Bùi Trung Kiên nhấn mạnh.